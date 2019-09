Wéér geen titanenclash met Nadal op US Open: Dimitrov mept Federer naar huis YP

04 september 2019

06u17

Bron: ANP 0 US Open Roger Federer heeft de kwartfinale op de US Open verloren van de Bulgaar Grigor Dimitrov. De Zwitser trok in vijf sets aan het kortste eind: het werd 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 en 6-2 voor Dimitrov.

Federer maakte voor zijn doen veel fouten, terwijl Dimitrov vanaf de tweede set zijn inzet steeds vaker beloond zag met punten. In de partij die meer dan drie uur duurde, vroeg de Zwitser voor het begin van de vijfde set een medische time-out vanwege problemen met zijn rug.

De 38-jarige Federer bezet de derde plaats op de wereldranglijst en won vijf keer eerder de US Open, hoewel de laatste keer alweer 11 jaar geleden, in 2008. Dimitrov, ook ‘Baby Federer’ genoemd, stond ooit op de derde plek, maar is inmiddels afgezakt naar de 78e plaats.

Door het verlies van Federer krijgt de US Open weer geen wedstrijd tussen hem en Rafael Nadal.