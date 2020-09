Weer geen kwartfinales voor David Goffin op de US Open: Luikenaar onderuit tegen Canadees Shapovalov ABD

07 september 2020

06u19

Bron: Belga 0 US Open David Goffin (ATP 10) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de US Open. Het zou de eerste keer geweest zijn in zijn carrière dat Goffin er zover was doorgestoten.

In het Arthur Ashe-stadion verloor het zevende reekshoofd van de als twaalfde geplaatste Canadees Denis Shapovalov (ATP 17) in 4 sets met 6-7(0), 6-3, 6-4 en 6-3.

Voor een plaats in de halve finales neemt Shapovalov het op tegen Pablo Carreno Busta (ATP 27). De Spanjaard kreeg een vrijgeleide naar de laatste acht, nadat Novak Djokovic gediskwalificeerd werd. De Servische nummer 1 van de wereld werd gesanctioneerd nadat hij een bal ongewild vol tegen een lijnrechter had gemept.

