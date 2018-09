Wat Serena Williams fluisterde in het oor van Naomi Osaka, voor wie Adidas absoluut recordbedrag wil neertellen Hans Op de Beeck

13 september 2018

15u56 0 US Open Een nieuwe Adidasdeal ter waarde van jaarlijks 10 miljoen euro -nooit legde het kledingmerk meer geld op tafel voor een vrouwelijke tennisster- en ook eentje met Nissan: naast haar winnaarscheque van 3,3 miljoen euro heeft de US Open-finale Naomi Osaka geen windeieren gelegd. Het boegeroep en de tranen tijdens de ceremonie nog louter een nare herinnering. Al kreeg de Japanse toen mooie woordjes ingefluisterd door Serena Williams, zo vertelde ze in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Als eerste Japanse ooit won Naomi Osaka een grandslamfinale, iets wat fel onderbelicht werd door de tirade van Serena Williams in diezelfde match. Ietwat pijnlijk voor het meisje van twintig, zeker toen het thuispubliek tijdens de officiële ceremonie achteraf begon te joelen. Maar voor Osaka blijft Williams haar jeugdidool- ook al omdat Serena haar tijdens dat moeilijke moment een hart onder de riem stak. Ze stapte op de Japanse af om een arm op haar schouder te leggen en even wat in het oor te fluisteren."Ik wist toen helemaal niet hoe me te gedragen", aldus Osaka bij DeGeneres. "Serena zei me dat ze fier was op mij en dat ik moest weten dat het publiek zich niet tegen mij keerde. Ik geef toe dat ik op dat moment dacht dat dit wel het geval was. Het was allemaal ook zo emotioneel en het ging er bijzonder luid aan toe. Dat was best stresserend."

DeGeneres vroeg Osaka ook hoe ze de tirade van Williams beleefde. "Als jonge speelster word je aangeleerd niet eens naar je tegenstandster te kijken als die kwaad of emotioneel wordt. 'Draai je om en blijf gefocust'... dus dat heb ik ook geprobeerd, maar dat was heel moeilijk. Je wil toch weten wat er zich afspeelt. Ik hoorde niet wat ze zei en keek weg. Zeker toen het publiek hard tekeer begon te gaan, wou ik me omdraaien. Maar zelfs toen deed ik dat niet."

Gisteren werd Osaka hartelijk ontvangen op de luchthaven van Haneda in Japan, waar ze volgende week deelneemt aan de Tokyo Open. Ook in Singapore hoopt ze er in oktober bij te zijn wanneer daar de Masters plaatsvinden. Dat moet lukken: dankzij haar exploot in New York is Osaka, die een Japanse moeder heeft en een vader uit Haïti, van de 19de naar de 7de plaats op de WTA-ranking geklommen.

Ondanks dat Osaka op haar derde Japan verlaten heeft, is ze in Azië een rijzende ster. Ze lag commercieel al onder contract bij voedselsconcern Nissin Foods Holdings en tennismerk Yonex, nu wordt ze ook ambassadrice van Nissan en staat ze op het punt een nieuw contract met Adidas te ondertekenen. Ter waarde van jaarlijks tien miljoen euro, zo schrijft The Times. Nog nooit gaven zij meer uit aan een speelster uit het WTA-circuit, wat Osaka meteen in het lijstje van bestbetaalde atletes van Forbes zou piloteren. Een ranking die Williams nog wel leidt. Het meest lucratieve sponsorcontract ooit bij de vrouwen, staat evenwel nog altijd op naam van Maria Sharapova. Zij wist Nike in 2010 te verleiden om tien jaar lang met haar in zee te gaan, goed voor 83,5 miljoen euro.