Waanzinnige rally, luide schreeuw en ongeloof: onwaarschijnlijk punt op US Open gaat de wereld rond

06 september 2020

Spektakel tijdens de derderondematch tussen Marton Fucsovics en Frances Tiafoe op de US Open. De weinige mensen in het stadion waren er in de derde set getuige van een waanzinnig punt. Na een spectaculaire rally leek Tiafoe, een Amerikaan, het laken naar zich toe te trekken. Maar de Hongaar kreeg het laatste woord. Fucsovics stond al ver buiten de baan, maar met een ultieme uithaal mepte hij de bal - naast het net - nog binnen de lijnen.

Tiafoe kon z’n ogen niet geloven. Zijn reactie en schreeuw spraken boekdelen (zie video). De Amerikaan lachte evenwel als laatste. Hij haalde het in drie sets (2-6, 3-6 en 2-6). In de volgende ronde wacht de Rus Daniil Medvedev.

