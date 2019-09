Voordeel Nadal in finale US Open: hij wint eerste twee sets en komt in de buurt van 19de grandslam Redactie

08 september 2019

23u59 0 US Open Maakt Rafael Nadal van 2019 nu al een superjaar? Finale op de Australian Open, zege op Roland Garros, halve finale op Wimbledon en op Flushing Meadows opnieuw in de finale. ‘Rafa’ kan zijn negentiende grandslamtitel pakken, waarmee hij op amper één stuk zou komen van Roger Federer. Daniil Medvedev, die zijn eerste grandslam kan winnen, kondigt zich weliswaar als moeilijk aan. De Rus is de speler op de ATP-tour met de meeste zeges dit jaar.

SET 1: 7-5 Nadal

De eerste break is voor Medvedev, maar Nadal zorgt meteen voor een rebreak (2-2). Vervolgens gaat het gelijkopgaand, al heeft de Rus het naarmate de set vordert steeds moeilijk op zijn eigen service. Uiteindelijk kraakt hij in het twaalfde game. Nadal dwingt twee setpunten af op de opslag van Medvedev en bij het tweede gaat de Rus in de fout.

😼 and 🐭



🔥🔥#USOpen pic.twitter.com/4gC7XGIZg8 US Open Tennis(@ usopen) link

SET 2: 6-3 Nadal

Medvedev kan wel zijn voet zetten naast Nadal, maar meer ook niet. In het begin van de tweede set kroop de Rus nog door het oog van de naald en werkte hij vier breakpunten weg (2-2), maar in zijn volgende servicegame moet hij wel een break toestaan. Meteen een fatale, want een bijzonder solide Nadal geeft nauwelijks wat weg. ‘Rafa’ houdt de break voorsprong vast en maakt het bij zijn eerste setpunt op zijn eigen opslag meteen af: 6-3. Indrukwekkend toch weer, deze Nadal. Medvedev staat voor een loodzware opdracht nu. Hij heeft ook nog nooit een achterstand van twee sets weten goed te maken.