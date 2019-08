VIDEO. Titelverdediger Novak Djokovic eenvoudig door MMP

26 augustus 2019

22u57

Bron: Belga 0

‘s Werelds nummer één Novak Djokovic heeft zich eenvoudig voor de tweede ronde van de US Open geplaatst. De 32-jarige Serviër versloeg de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 76) in 1 uur en 52 minuten met 6-4, 6-1 en 6-4.

Om een plaats in de zestiende finales gaat Djokovic het hardcourt op voor een duel met de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 46) en de Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP 56).

Djokovic verdedigt zijn titel in Flushing Meadows en won het Amerikaanse Grand Slam toernooi ook al in 2011 en 2015. Vijf keer was hij runner-up (2007, 2010, 2012, 2013, 2016).