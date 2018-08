VIDEO. Tennisster staat plots in beha op de baan op US Open, en daar is niet iedereen even fel mee opgezet TLB

28 augustus 2018

23u12

Bron: Eurosport 2

't Zal je maar overkomen. De Française Alizé Cornet (WTA 31) merkte vlak voor aanvang van haar partij tegen de Zweedse Johanna Larsson (WTA 21) dat ze haar t-shirt achterstevoren had aangetrokken. De 28-jarige Cornet draaide zich om, stond even in haar beha op de baan en loste het vestimentaire euvel zo op. Maar voor de umpire was de kous daarmee niet af.

Cornet, die meestal de aandacht opeist door in de clinch te gaan met haar partner/coach, kreeg een code violation aan haar broek. Een eerste code violation betekent een waarschuwing, bij een tweede krijg je een strafpunt, enzovoort. Cornet - die al met blozende wangen op de baan stond - geloofde haar oren niet en dat liet ze ook duidelijk merken. Tot overmaat van ramp sneuvelde de Française nog in drie sets: 6-4, 3-6 en 2-6.

Spogliarello vietato ❌🔥



Alizé #Cornet ha la maglia al contrario, se la cambia in campo ma il giudice non gradisce: WARNING ⚠️



Segui il LIVE-BLOGGING 👉 https://t.co/h9wsOKl8WA #USOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/rZStVwqMQW Eurosport IT(@ Eurosport_IT) link