Van Uytvanck wint en staat voor het eerst in tweede ronde op US Open DMM

26 augustus 2019

22u15 0 US Open Alison Van Uytvanck is haar US Open begonnen met een overwinning tegen Viktoria Kuzmova. De 21-jarige Slovaakse ging met twee keer 6-4 voor de bijl. Van Uytvanck kon zich zo voor het eerst in haar carrière plaatsen voor de tweede ronde in de Verenigde Staten.

Nog nooit kon Alison Van Uytvanck een partij winnen op de hoofdtabel van de US Open. Bij haar vorige vijf deelnames ging onze landgenote er telkens in de eerste ronde uit. Tegen Kuzmova moest Van Uytvanck daar verandering in brengen.

In een gelijkopgaand begin hielden beide speelster elkaar in evenwicht. De 21-jarige Slovaakse klopte drie aces, maar Van Uytvanck kon haar tegenstandster dan weer geregeld tot fouten dwingen. Bij 4-4 dan toch een eerste verschil. Onze landgenote ging door de opslag van Kuzmova. Van Uytvanck mocht zo plots serveren voor de set. De Grimbergse gaf meteen thuis. Eerste set voor Van Uytvanck na 40 minuten tennis.

Vroeg in het tweede bedrijf ging onze landgenote op haar elan door. Van Uytvanck pakte meteen uit met een break. Een welgekomen bonus om nog iets comfortabeler te gaan tennissen. Helaas sloeg Kuzmova terug. Lang duurde de patstelling niet, want Van Uytvanck realiseerde daarop meteen een nieuwe break. Al werd die dan opnieuw teniet gedaan door Kuzmova bij 4-4.

Nog was het festival der breaks niet voorbij. Van Uytvanck ging op de opslag van Kuzmova door naar 5-4. Onze landgenote mocht bij die stand de set en wedstrijd uitserveren. Ze kweet zich met verve van haar taak. 6-4, 6-4. Van Uytvanck staat voor het eerst in haar carrière in de tweede ronde van de US Open.