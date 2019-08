Van Uytvanck speelt sterk, maar moet toch onderspit delven tegen Wang, tweede ronde eindstation MMP

29 augustus 2019

17u57 0 US Open Alison Van Uytvanck (WTA 68) neemt het in haar tweede ronde op tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 18). Stoot de Belgische door? Volg het hier set per set!

SET 1

Van Uytvanck en Wang hielden elkaar in evenwicht in de eerste set. Ze gaven elkaar geen duimbreed toe en dat vertaalde zich in veel deuce-standen, maar beide speelsters haalden tot en met een 5-5-stand hun steeds hun eigen opslagspel binnen. Wang was echter de eerste die kon breaken en kwam zo op 6-5 en mocht meteen gaan serveren voor de set. De Chinese liet die kans niet los en drukte door. 7-5 in het voordeel van Wang na 52 minuten en een beklijvende eerste set.

SET 2

Van Uytvanck liet het niet aan haar hart komen en pakte het eerste spelletje van set 2. Daarna, op de opslag van Wang, was het een waar gevecht om de game binnen te halen, maar weer trok de Chinese aan het langste eind. Gemiste kans voor Alison. Wang rook bloed en ging in het volgende spel door de opslag van de Grimbergse. Maar ze vocht terug en antwoordde op haar beurt met een break. Meteen de eerste keer dat onze landgenoot door de opslag van de Chinese ging. Ze pakte daarop ook haar eigen opslagspel en daarmee waren beide speelsters on serve in de tweede set. Bij 3-3 ging de Chinese opnieuw door de opslag van onze landgenote en daar had Van Uytvanck geen antwoord meer op. Ze milderde op eigen opslag wel nog tot 5-4, maar de Chinese maakte het zelf eenvoudig af. Van Uytvanck verliest zo in twee sets met 7-5 en 6-4 maar kan moed putten uit een goede prestatie.