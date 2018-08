Van Uytvanck moet nog zeker jaar wachten op eerste US Open-zege: 'Ali' in eerste ronde op Flushing Meadows niet opgewassen tegen Oekraïense TLB

28 augustus 2018

17u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 US Open Alison Van Uytvanck (WTA 39) is in de eerste ronde van de US Open gesneuveld tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 36). 'Ali' moest het hoofd buigen na twee sets: 3-6 en 2-6. Van Uytvanck kon in haar carrière nog nooit een wedstrijd winnen op de hoofdtabel van het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. De partij duurde een uur en zestien minuten.

De aanloop richting de US Open verliep niet denderend voor Van Uytvanck. De Grimbergse pakte amper één zege op drie toernooien en besefte aan de vooravond van de partij dan ook dat het tegen Tsurenko geen wandeling in het park zou worden. "Tsurenko is een solide speelster, een bijter ook, het zal niet simpel worden", verklaarde Van Uytvanck. En het bleken geen loze woorden te zijn.

Bij 1-1 in de openingsset ging Tsurenko een eerste keer door de opslag van Van Uytvanck. Onze landgenote had het daarna knap lastig om zich in de partij te knokken en Tsurenko dicteerde de wet. De 29-jarige Oekraïense pakte vier spelletjes op een rij, ook omdat de service van Van Uytvanck voor geen meter draaide. 'Ali' kon haar niveau naar het einde van de set toe wat opkrikken, maar de eerste set was op dat moment al verloren. Bij 3-5 serveerde Tsurenko het uit.

Van Uytvanck begon met hernieuwde moed aan de tweede set, maar die begon op identieke wijze als het eerste bedrijf. Ze verspeelde snel haar opslag en Tsurenko kon de break ook bevestigen. De nummer 36 van de WTA-ranking stoomde door en bij 1-3 ging ze andermaal door de service van onze landgenote. De situatie zag er steeds dramatischer uit voor 'Ali', die geen vervolg kon breien aan haar beter einde van de eerste set.

Van Uytvanck had ook geen miraculeuze comeback meer in huis. Ze ging nog wel eens door de opslag van Tsurenko, maar de ervaren Oekraïense klaarde de klus bij 2-5 op haar eigen service. Van Uytvanck zal zo nog minstens een jaar moeten wachten op haar eerste overwinning op de hoofdtabel van de US Open.

In de volgende ronde wacht voor Tsurenko een duel tegen de winnares van de wedstrijd tussen Sam Stosur en Caroline Wozniacki. De Deense is het tweede reekshoofd op Flushing Meadows.