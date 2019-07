US Open verhoogt prijzengeld naar recordhoogte LPB

18 juli 2019

22u32

Bron: belga/anp 0 Tennis Bij de komende US Open wordt meer dan 57 miljoen dollar, omgerekend ruim 50 miljoen euro, aan prijzengeld uitbetaald. Nog nooit lag het prijzengeld zo hoog bij één van de grandslamtoernooien.

Voor de winnaar van het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen wacht 3,85 miljoen dollar. De finalist in New York krijgt 1,9 miljoen dollar op de rekening bijgeschreven. Dit geldt voor zowel de mannen als de vrouwen. De tennissers die deelnemen aan het hoofdtoernooi van de US Open, krijgen 58.000 dollar startgeld.

Vorig jaar had het toernooi een prijzenpot van 53 miljoen dollar. Novak Djokovic won bij de mannen, Naomi Osaka was de beste bij de vrouwen. De US Open begint dit jaar op 26 augustus.