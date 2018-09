US OPEN. Serena in drie sets naar kwartfinales - Del Potro nog altijd zonder setverlies Redactie

03 september 2018

06u22

Del Potro nog altijd zonder setverlies

Juan Martin del Potro is voor de zesde keer doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De 29-jarige Argentijn, die het grandslamtoernooi in 2009 won, versloeg in drie sets de Kroaat Borna Coric: 6-4, 6-3, 6-1. Del Potro, als derde geplaatst, had tegen Coric weinig te duchten. De Kroaat kreeg in de eerste set één breakpunt en benutte dat ook, maar zag de set toch met 6-4 naar Del Potro gaan. In het vervolg kreeg hij helemaal geen kansen meer. Del Potro heeft nog geen set verloren op de US Open. Hij neemt het in de kwartfinale op tegen John Isner. De 33-jarige Amerikaan versloeg de Canadees Milos Raonic in een lange vijfsetter: 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-2.

Serena Williams in drie sets door

Serena Williams (WTA 26) heeft zich voor de kwartfinales van de US Open geplaatst. Tegen de Estse Kaia Kanepi (WTA 44) had de Amerikaanse daar drie sets voor nodig. In 1u37' werd het 6-0, 4-6, 6-3. Om een plaats in de halve finales neemt Williams het op tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8), net als Williams een voormalige nummer één van de wereld. Pliskova schaarde zich bij de laatste acht door de Australische Ashleigh Barty (WTA-17) met 6-4, 6-4 te verslaan.

Williams gaat voor een zevende zege op het hardcourt van Flushing Meadows. Ze won het vierde grandslamtoernooi van het seizoen al in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014.

Thiem voor het eerst naar kwartfinales

Dominic Thiem (ATP 9) heeft zich in New York voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Oostenrijker, die vandaag 25 jaar wordt, klopte de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 5), vorig jaar nog finalist, in 2u37' met 7-5, 6-2, 7-6 (7/2). Thiem stond geen enkel breakpunt toe en maakte slechts dertien ongedwongen fouten. "Ik heb goed opgeslagen, ook al kan ik daar geen hoog percentage voorleggen (49% van de opslagen). Maar ik heb bijna alle punten gewonnen bij de opslag", verklaarde Thiem.

Het is nog maar de tweede keer in acht wedstrijden dat Thiem Anderson kan kloppen. De finalist van Roland Garros komt in de kwartfinales titelverdediger Rafael Nadal tegen. De Spanjaard, die Thiem in de finale van Roland Garros klopte, kwam als winnaar uit een 3u02' durend duel met de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 37). De nummer één van de wereld won de strijd in vier sets: 6-3, 6-3, 6-7 (6/8), 6-4.