US Open: Osaka verslaat Azarenka in driesetter en pakt tweede eindzege kv

13 september 2020

01u14

Bron: Belga 0 US Open Naomi Osaka (WTA 9) heeft zaterdag de US Open op haar naam geschreven. De 22-jarige Japanse, het vierde reekshoofd, haalde het in de finale bij de vrouwen na 1 uur en 53 minuten tennis in drie sets (1-6, 6-3 en 6-3) van de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27). Osaka, die de US Open al eens won in 2018, wordt getraind door onze landgenoot Wim Fissette. Het was voor Azarenka haar derde verloren finale op Flushing Meadows na 2012 en 2013.

Osaka verovert zo de derde grandslamzege in haar nog jonge carrière. De Japanse pakte eerder de dubbel US Open 2018-Australian Open 2019. Nadien ging het het voorbije anderhalf jaar minder goed. Osaka werd commercieel gezien een wereldster, maar sportief waren haar prestaties wisselvallig. In New York vond ze de voorbije twee weken haar beste niveau terug. Tijdens het voorbereidingstoernooi van Cincinnati was ze ook al op dreef, maar moest ze forfait geven voor de finale tegen Azarenka met een hamstringblessure.

Azarenka van haar kant was de verrassing van deze US Open. De Wit-Russische speelde een ijzersterk toernooi en verpletterde in de kwartfinales Elise Mertens (WTA 18). De Limburgse won slechts één spelletje. In de halve finales nam Azarenka in drie sets (1-6, 6-3 en 6-3) de maat van de Amerikaanse Serena Williams (WTA 8), die in New York op zoek was naar haar 24e grandslamtitel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van recordhoudster Margaret Court.

Azarenka verloor haar twee finales op de US Open in 2012 en 2013 telkens van diezelfde Williams. De Wit-Russische won wel twee maal de Australian Open in het verleden, in 2012 en 2013.

De voormalige nummer één van de wereld ging de voorbije jaren door een diep dal. Sportief vielen de prestaties tegen, maar vooral privé kreeg ze het zwaar te verduren. Na een zwangerschap keerde ze in 2017 terug. Een vechtscheiding met de vader van haar zoon Leo kostte haar echter veel tijd. Omdat haar zoon de staat Californië niet mocht verlaten, bleef Azarenka thuis.

Ook de afgelopen jaren sloeg ze de nodige toernooien over. Waar ze wel speelde, waren haar prestaties echter niet om over naar huis te schrijven. Dat veranderde twee weken geleden toen ze het prestigieuze voorbereidingstoernooi van Cincinnati won. Die vorm trok ze door op de US Open.

Over twee weken begint het volgende grandslamtoernooi al; Roland Garros.