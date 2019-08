US OPEN. Organisatie voegt Clijsters toe aan Court of Champions - Coric laat verstek gaan voor duel tegen Dimitrov Redactie

Organisatie US Open voegt Clijsters toe aan Court of Champions

De organisatie van de US Open heeft in New York bekendgemaakt dat Kim Clijsters wordt toegevoegd aan de Court of Champions, een lijst met de grootste US Open-kampioenen. De 36-jarige Limburgse, drievoudig winnares op Flushing Meadows (2005, 2009 en 2010), vervoegt onder meer Arthur Ashe, Billie Jean King, Jimmy Connors, Martina Navratilova, Andre Agassi, Steffi Graf en Pete Sampras.

Clijsters werd in 2009 de eerste speelster om een grandslamtoernooi te winnen na aan het toernooi gestart te zijn met een uitnodiging.

Op de website van het toernooi reageerde Clijsters verheugd. “Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven in alles waaraan ik begon. Ik zou graag hebben dat mensen dat van mij onthouden.”

Coric laat verstek gaan voor duel tegen Dimitrov

Borna Coric (ATP 12) komt niet in actie in de wedstrijd van de tweede ronde van de US Open tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 78). De 22-jarige Kroaat is out met een rugblessure.

Coric klopte maandag nog in de eerste ronde de Russische kwalificatiespeler Evgeny Donskoy (ATP 122) in drie sets: 7-6 (9/7), 6-3 en 6-0. Afgelopen juni moest Coric al de strijd staken voor de eerste ronde van Wimbledon.

Dimitrov bereikt de derde ronde dus zonder spelen. De Bulgaar treft de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 53) of de Pool Kamil Majchrzak (ATP 94).