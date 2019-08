US OPEN. Federer ondanks zwakke start vlot naar derde ronde - Organisatie voegt Clijsters toe aan Court of Champions Redactie

28 augustus 2019

22u11

Bron: Belga 0

Federer geeft eerste set weer weg, maar bereikt nadien vlot derde ronde

Roger Federer (ATP 3) heeft zich geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van de US Open. De Zwitserse veelwinnaar klopte in de tweede ronde de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 99) in vier sets: 3-6, 6-2, 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 23 minuten.

Net als in de eerste ronde, tegen de Indiase kwalificatiespeler Sumit Nagal (ATP 190), verloor Federer de eerste set. Vervolgens stelde de routinier snel orde op zaken. In de derde ronde wacht de Fransman Lucas Pouille (ATP 27) of de Brit Daniel Evans (ATP 58).

De 38-jarige Federer is in New York op jacht naar een zesde eindzege. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Het huidige record van vijf eindzeges deelt hij met Jimmy Connors en Pete Sampras. Het is wel al van 2008 - na zijn vijfde zege op rij - geleden dat de Zwitser nog eens de beste was op de Amerikaanse Grand Slam.

Pliskova bereikt derde ronde, ook Svitolina stoot door na winst tegen Venus Williams

Karolina Pliskova (WTA 3) heeft zich geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van de US Open. De 27-jarige Tsjechische haalde het in de tweede ronde van de Georgische Mariam Bolkvadze (WTA 202) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 8 minuten.

Pliskova neemt het in de derde ronde op tegen de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 46) of de Tunesische Ons Jabeur (WTA 62). Die wedstrijd kon nog niet beginnen omdat het in New York regent. Het duel van Pliskova tegen Bolkvadze werd onder een dak gespeeld.

Ook de wedstrijd van Alison Van Uytvanck (WTA 68) is door de regen nog niet van start gegaan. Zij treft in de tweede ronde het Chinese achttiende reekshoofd Wang Qiang (WTA 18).

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5) mag zich ook opmaken voor de derde ronde, na winst tegen de Amerikaanse Venus Williams (WTA 52) in tweemaal 6-4. De partij nam 1 uur en 53 minuten in beslag. Svitolina treft in de derde ronde haar landgenote Dayana Yastremska (WTA 32) of de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 71). De 39-jarige Williams won het toernooi al tweemaal, in 2000 en 2001. Vorige editie sneuvelde ze in de derde ronde.

Organisatie US Open voegt Clijsters toe aan Court of Champions

De organisatie van de US Open heeft in New York bekendgemaakt dat Kim Clijsters wordt toegevoegd aan de Court of Champions, een lijst met de grootste US Open-kampioenen. De 36-jarige Limburgse, drievoudig winnares op Flushing Meadows (2005, 2009 en 2010), vervoegt onder meer Arthur Ashe, Billie Jean King, Jimmy Connors, Martina Navratilova, Andre Agassi, Steffi Graf en Pete Sampras.

Clijsters werd in 2009 de eerste speelster om een grandslamtoernooi te winnen na aan het toernooi gestart te zijn met een uitnodiging.

Op de website van het toernooi reageerde Clijsters verheugd. “Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven in alles waaraan ik begon. Ik zou graag hebben dat mensen dat van mij onthouden.”

Coric laat verstek gaan voor duel tegen Dimitrov

Borna Coric (ATP 12) komt niet in actie in de wedstrijd van de tweede ronde van de US Open tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 78). De 22-jarige Kroaat is out met een rugblessure.

Coric klopte maandag nog in de eerste ronde de Russische kwalificatiespeler Evgeny Donskoy (ATP 122) in drie sets: 7-6 (9/7), 6-3 en 6-0. Afgelopen juni moest Coric al de strijd staken voor de eerste ronde van Wimbledon.

Dimitrov bereikt de derde ronde dus zonder spelen. De Bulgaar treft de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 53) of de Pool Kamil Majchrzak (ATP 94).