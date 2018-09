US Open. Djokovic versus Nishikori is tweede halve finale - Elise Mertens sneuvelt in kwartfinales dubbelspel Redactie

06 september 2018

06u58

Bron: Belga 0

Djokovic versus Nishikori tweede halve finale

Na Nadal (ATP 1) - del Potro (ATP 3) wordt Djokovic - Nishikori de tweede halve finale op de US Open. De Servische Wimbledon-winnaar versloeg de Australiër John Millman, die in de achtste finales gestunt had tegen Federer, met 6-3, 6-4 en 6-4. Djokovic had ook nog enige moeite met Millman, omdat hij veel kansen onbenut liet, maar won toch na 2 uur en 49 minuten. Nishikori van zijn kant versloeg in zijn kwartfinale na een slijtageslag Goffin-killer Marin Cilic (ATP 7) in vijf sets. Nishikori, het 21ste reekshoofd, haalde het in het Arthur Ashe Stadium met 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6 en 6-4. De twee mannen stonden 4 uur en 7 minuten op de baan.

De kwartfinale was een heruitgave van de finale van 2014 in New York. Toen won Cilic met drie keer 6-3. De Kroaat, die in de achtste finales David Goffin (ATP 10) had uitgeschakeld, veroverde vier jaar geleden zijn eerste en tot dusver nog altijd enige grandslamtitel. Hij haalde nadien wel finales op Wimbledon (2017) en de Australian Open (2018) maar trok daarin telkens aan het kortste eind.

Nishikori heeft nog geen grandslam op zijn erelijst. In 2016 stootte de Japanner door tot de halve finales op Flushing Meadows. Eind vorig jaar ontbrak hij er door een hardnekkige polsblessure die hem begin 2018 ook de Australian Open kostte. Daarna timmerde de voormalige nummer vier van de wereld aan de weg terug naar de top. Op Roland Garros bereikte de Japanner de achtste finales, op Wimbledon de kwartfinales.

Elise Mertens sneuvelt met Nederlandse Schuurs in kwartfinales

Elise Mertens heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de halve finales van het vrouwen dubbelspel op de US Open in New York. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs verloor Mertens in de kwartfinale (vierde ronde) van de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die het eerste reekshoofd vormen. Na 2 uur en 24 minuten stond de 6-2, 6-7 en 3-6 eindstand op het bord van het Grandstand Stadium. Krejcikova en Siniakova staan in de halve finales tegenover de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

In het enkeltoernooi eindigde het parcours van Elise Mertens (WTA 15) zondag in de achtste finales (vierde ronde) tegen de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3). Die ging er vervolgens in de kwartfinales uit tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18).

Madison Keys stoot door naar halve finale

Ook de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) zit in de halve finales van de US Open. Ze won van de Spaanse Carla Suarez Navarra (WTA 24) in twee sets: 6-4 en 6-3. Keys (23) speelt in de halve finales tegen de jonge Japanse Naomi Osaka (WTA 19). In de andere halve finale staan Serena Williams, die op zoek is naar een 24ste Grand Slam, en de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18). Vorig jaar verloor Keys in de finale van haar landgenote Sloane Stephens.