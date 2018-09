US OPEN. Djokovic maakt korte metten met Gasquet - Sharapova rekent af met Ostapenko, Kvitova moet aftocht blazen XC

02 september 2018

10u10

Ook Petra Kvitova blaast aftocht in New York

Ook voor Petra Kvitova hebben de US Open korter geduurd dan vooraf gedacht. De als vijfde geplaatste Tsjechische verloor in de derde ronde van de Wit-Russische Arina Sabalenka in twee sets: 7-5, 6-1. Bij de laatste zestien in New York zitten zo nog slechts drie speelsters uit de top tien van de plaatsingslijst. De hoogst geplaatste van hen is de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens, derde reekshoofd en de opponente van Elise Mertens in de achtste finales.

De 'aftocht der groten' begon al op de eerste dag met de uitschakeling van de Roemeense Simona Halep, nummer één van de wereld. Donderdag nog vloog de Deense Caroline Wozniacki, als tweede geplaatst, er in de tweede ronde uit.

Djokovic maakt korte metten met Gasquet

Novak Djokovic (ATP 6) heeft zich verzekerd van een plek in de achtste finales van de US Open. De Serviër versloeg in de derde ronde vlot de Fransman Richard Gasquet (ATP 25). Na 2 uur en 13 minuten was de eindstand 6-2, 6-3 en 6-3.

In de achtste finales neemt Djokovic het op tegen de Spanjaard Joao Sousa (ATP 68). Die versloeg eerder op de dag nog de Fransman Lucas Pouille (ATP 17) in een felbevochten derde ronde in vier sets: 7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (7/4) en 7-6 (7/5).

Djokovic won de US Open al twee keer, in 2011 en 2015.

Duitse veteraan Kohlschreiber schakelt landgenoot Zverev uit

Vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP-4) heeft zich niet voor de achtste finales van het US Open kunnen plaatsen. De 21-jarige Duitser werd in de derde ronde uitgeschakeld door zijn 34-jarige landgenoot Philipp Kohlschreiber (ATP-34).

Die maakte er in 3 uur en 9 minuten 6-7 (1/7), 6-4, 6-1 en 6-3 van.

De volgende tegenstander voor Kohlschreiber komt uit het duel tussen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-13) en de Japanner Kei Nishikori (ATP-19).

Zverev won al drie Masters 1.000-toernooien, maar op Grand Slams wil het voorlopig niet lukken voor de jonge Duitser. Een kwartfinale, dit jaar op Roland-Garros, is zijn beste resultaat. Op het US Open stond hij voor het eerst in de derde ronde en dat is ook zijn beste prestatie op het Australian Open. Op Wimbledon schopte hij het één keer (vorig jaar) tot de achtste finales.

Sharapova voorbij Ostapenko naar achtste finales

Maria Sharapova (WTA 22) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de US Open. In de derde ronde won de Russin vlot na 1 uur en 24 minuten in twee sets tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 10): 6-3 en 6-2.

In de achtste finales komt Sharapova uit tegen Carla Suarez Navarro (WTA 24). De Spaanse was eerder op de dag de betere van de Franse Caroline Garcia (WTA 6) in drie sets (5-7, 6-4, 7-6 (7/4)).