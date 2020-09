US OPEN. Carreno Busta na slopende vijfsetter langs Shapovalov - Osaka voegt zich bij laatste vier bij dames Redactie

09 september 2020

Carreno Busta na slopende vijfsetter langs Shapovalov

Pablo Carreno Busta (ATP 27) heeft de halve finales bereikt van de US Open. De 29-jarige Spanjaard versloeg in een lange vijfsetter de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17), die in de vierde ronde nog te sterk was voor onze landgenoot David Goffin (ATP 10). Het werd 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 0-6 en 6-4.

Carreno Busta kreeg een 'vrije doorgang' naar de kwartfinales in New York nadat zijn tegenstander Novak Djokovic (ATP 1) in de vorige ronde werd gediskwalificeerd in de eerste set van de partij wegens wangedrag op de baan. De Serviër raakte met een wilde slag een lijnrechter in haar hals nadat hij zijn service had ingeleverd.

De lange partij van Carreno Busta tegen Shapovalov draaide uit op een beslissende vijfde set, nadat de Spanjaard na een break achterstand de vierde set had opgegeven. Na ruim vier uur spelen kreeg Carreno Busta zijn eerste matchpunt en sloeg meteen toe. Hij neemt het nu in de halve finales op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 7).

"Ik heb mezelf verwoest, wat een uitputtingsslag", zei Carreno Busta na de partij. "Maar ik ben heel gelukkig dat ik deze clash heb gewonnen. Het is ongelooflijk dat ik nu bij de laatste vier zit. We hebben allemaal een moeilijke periode achter de rug. Samen met mijn coach heb ik tijdens de lockdown gelukkig heel veel kunnen trainen en werken aan mijn vorm. Daarbij kwam dat ik misschien net iets meer geluk had dan mijn tegenstander.”

Osaka voegt zich bij laatste vier

Bij de dames heeft Naomi Osaka (WTA 4) zich overtuigend geplaatst voor de halve finales. De 22-jarige Japanse was in twee sets (6-3 en 6-4) te sterk voor de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 93).

Osaka won de US Open in 2018 door destijds in de finale verrassend Serena Williams te verslaan. De 22-jarige Japanse vervolgde het succesverhaal met de titel op de Australian Open in 2019, maar haalde sindsdien geen kwartfinales meer op grandslamtoernooien. Ze kwam in goede vorm naar New York, waar ze anderhalve week geleden de finale haalde van het WTA-toernooi van Cincinnati. Daarvoor meldde ze zich af wegens een dijbeenblessure, maar die lijkt haar op de US Open geen parten te spelen.

In de eerste set brak Osaka de Amerikaanse nummer 93 van de wereldranglijst twee keer. Een vroege break in de tweede set kon Rogers niet meer ongedaan maken. Bij 5-4 besliste de tweevoudige grandslamwinnares met een lovegame de wedstrijd.

Osaka had tegen haar 27-jarige opponente één uur en twintig minuten nodig en dat stemde haar tot tevredenheid. Ze zag het als een revanche voor drie eerdere nederlagen. “Die zitten me eigenlijk nog steeds dwars”, zei de Japanse. “Ik zag haar eigenlijk ook als de favoriet voor deze partij, omdat ik haar nog nooit had verslagen. Dat speelde de laatste dag voortdurend door mijn hoofd. Gelukkig heb ik nu een flinke zorg minder.”

Osaka treft in de halve finales een andere Amerikaanse, Jennifer Brady (WTA 41). Die won eerder op de dag met 6-3 en 6-2 van de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 35) en bereikte voor het eerst in haar carrière de halve finales van een grandslamtoernooi. Komende nacht werkt Elise Mertens (WTA 18) haar kwartfinale op de US Open af tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27).