Tomas Berdych mist na Wimbledon ook US Open door pijnlijke rug Redactie

19 juli 2018

15u30 0 US Open Tomas Berdych moet een kruis maken over de Amerikaanse hardcourttoernooien, inclusief de US Open (27/8-9/9). Zijn pijnlijke rug blijft de tennisser parten spelen, zo bevestigt het Tsjechische nieuwsagentschap CTK vandaag.

De 32-jarige Berdych speelde zijn voorlopig laatste wedstrijd half juni op het grastoernooi van Queen's. Hij ging er toen in de eerste ronde uit tegen de Fransman Julien Benneteau. Daarna liet de Tsjech weten door rugproblemen forfait te geven voor Wimbledon, waar hij in 2010 runner-up werd en in 2016 én 2017 de halve finales haalde.

Op de wereldranglijst is Berdych inmiddels weggezakt naar de 59e plaats. Zijn hoogste notering is de vierde plaats in mei 2015.