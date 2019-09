Titelverdedigster Osaka sneuvelt in achtste finales - Djokovic geeft geblesseerd op ODBS/AB

02 september 2019

19u58

Bron: Belga 0

Titelverdedigster Osaka sneuvelt in achtste finales en verliest eerste plaats

Naomi Osaka zal zichzelf niet opvolgen als winnares van de US Open. De Japanse verloor maandag in de achtste finales van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 12). Ze speelt tevens haar eerste plaats kwijt aan de Australische Ashleigh Barty, die maandag opnieuw de WTA-ranking zal aanvoeren. Na 1 uur en 26 minuten stond de 7-5, 6-4 eindstand op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium in New York.

Osaka versloeg vorig jaar in New York Serena Williams na een memorabele finale waarin de Amerikaanse stevig in de clinch ging met de umpire. Voor Osaka was het haar eerste grandslamtitel. Daarna volgde meteen een tweede titel op de Australian Open. Osaka had in New York door haar titel heel wat punten te verdedigen. Ze verliest haar eerste plek op de ranking aan Ashleigh Barty. Ook de Australische sneuvelde, net als in 2018, in de achtste finales.

Belinda Bencic haalt net als in 2014 de laatste acht op de US Open. Ze speelt om een plek in de halve finales tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 23). Die wipte de Duitse Julia Goerges (WTA 30) met 6-7 (5/7), 7-5 en 6-3. Voor Vekic wordt het haar eerste kwartfinale op een grandslam.

Exit Djokovic

Novak Djokovic zal zijn titel op de US Open niet verlengen. De Serviër gaf in de achtste finales op vanwege een blessure. Op dat moment leidde de Zwitser Stan Wawrinka die twee sets had gewonnen en ook in de derde op voorsprong stond: 6-4, 7-5 en 2-1. Djokovic had vanaf het begin van het toernooi al te kampen met een pijnlijke schouder. In de tweede set van de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium leek hij zijn draai gevonden te hebben. Daarin kwam de 32-jarige Serviër op een 4-1-voorsprong, die de nummer 1 van de plaatsingslijst wel weer uit handen gaf. Wawrinka treft in de kwartfinale de Rus Daniil Medvedev, die in vier sets te sterk was voor de Duitser Dominik Köpfer: 3-6, 6-3, 6-2 en 7-6 (2).

Het immer rumoerige publiek in New York kon het niet waarderen dat Djokovic de strijd staakte. Er klonk licht boegeroep toen hij - hoofd omlaag, duim omhoog - de baan verliet. “De pijn voel ik al weken”, vertelde Djokovic. “Soms is het erger, soms minder. Ik gebruik allerlei pijnstillers. De ene keer helpt het, soms ook niet. Maar als je niet meer fatsoenlijk een bal kunt raken is het over.”

Nadat hij de tweede set had verloren liet hij zich naast de baan al masseren. De zestienvoudig grandslamwinnaar keerde terug maar nadat hij op ‘love’ zijn eigen service had ingeleverd was het genoeg voor Djokovic die vorige week in de tweede ronde al dicht bij opgave leek. Maar na zijn zege vrijdag in de derde ronde vertelde hij bijna pijnvrij te hebben getennist.

Djokovic blijft ernaar streven Roger Federer, recordhouder met twintig grandslamtitels, te achterhalen. “Er ligt nog veel moois op me te wachten. Ik hoop dat ik nog jaren kan tennissen. Het is zaak voor mij om lichaam en geest fit te houden en te pieken op toernooien zoals deze, de belangrijkste evenementen in onze sport.”

Serena tegen Wang in kwartfinale

Serena Williams (WTA-8) gaat vlot richting kwartfinales. De voormalige nummer een van de wereld won in 1 uur en 32 minuten met 6-3 en 6-4 van de Kroatische Petra Martic (WTA-22). Om een plaats bij de laatste vier neemt Williams het op tegen de Chinese Wang Qiang (WTA-18), die de Australische nummer twee van de wereld Ashleigh Barty met 6-2 en 6-4 het nakijken gaf. Williams gaat in New York voor een zevende titel, na 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. Vorig jaar was ze net als in 2001 en 2011 runner-up.

Konta klopt Pliskova

‘s Werelds nummer drie Karolina Pliskova, in 2016 verliezend finaliste, zal ook dit jaar geen Grand Slam winnen. De 27-jarige Tsjechische liet zich verrassen door de Britse Johanna Konta (WTA-16). Die won in 2 uur en 20 minuten met 6-7 (1/7), 6-3 en 7-5. De volgende tegenstandster voor de 28-jarige Konta komt uit de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) en de Amerikaanse Madison Keys (WTA-9).