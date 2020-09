Titelverdedigster Mertens uitgeschakeld in kwartfinales dubbelspel, ook Gillé en Vliegen sneuvelen Redactie

07 september 2020

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op de US Open.

Mertens en Sabalenka, de titelverdedigsters en tweede reekshoofden, gingen onderuit tegen de Russin Vera Zvonareva en de Duitse Laura Siegemund, die door Mertens in de eerste ronde van het enkeltoernooi werd uitgeschakeld. Het werd 6-4 en 7-6 (7/1) na 1 uur en 42 minuten. Bij 5-4 in de tweede set wisten Mertens en Sabalenka nog twee matchpunten te redden. Maar in de tiebreak die volgde, heersten Zvonareva en Siegemund.

In de halve finales ontmoeten Zvonareva en Siegemund het Russische duo Anna Blinkova/Veronika Kudermetova. Zij verrasten in de kwartfinales de Tsjechische Kveta Peschke en de Nederlandse Demi Schuurs, de vierde reekshoofden. In het enkelspel is Mertens wel nog aan de slag. In de achtste finales treft ze het Amerikaanse tweede reekshoofd Sofia Kenin (WTA 4).

Ook Gillé en Vliegen sneuvelen in kwartfinales

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er eveneens niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel bij de mannen op de US Open.

In de kwartfinales verloren Gillé en Vliegen op Court 17 op Flushing Meadows in twee sets van de Nederlander Wesley Koolhof en de Kroaat Nikola Mektic, de achtste reekshoofden: 7-6 (8/6) en 6-3 na 1 uur en 38 minuten.

Koolhof en Mektic spelen tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, de derde reekshoofden, om een plaats in de finale. Ram en Salisbury versloegen de Amerikaanse tandem Christopher Eubanks en Mackenzie McDonald met 6-2 en 7-6 (7/5). Het was voor Gillé en Vliegen hun tweede deelname op Flushing Meadows. Vorig jaar sneuvelden ze in de eerste ronde.

Zverev voorbij Fokina naar kwartfinales enkelspel

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Het vijfde reekshoofd was duidelijk te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 99). Zverev haalde het in drie sets met 6-2, 6-2 en 6-1. Zverev staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales in New York. In de volgende ronde treft de Duitser de winnaar van het duel tussen de Kroaat Borna Coric (ATP 32) en de Australiër Jordan Thompson (ATP 63).

Ook Yulia Putintseva bereikt kwartfinales

Bij de vrouwen verzekerde Yulia Putintseva (WTA 35) zich van een stek bij de laatste acht. De Kazachse klopte het Kroatische achtste reekshoofd Petra Martic (WTA 15) in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-4. Nooit eerder schopte Putintseva het zo ver op de US Open. Haar beste prestatie voor deze editie was de derde ronde, in 2019.

In de kwartfinales neemt Putintseva het op tegen Jennifer Brady (WTA 41). De Amerikaanse schakelde de Duitse Angelique Kerber (WTA 23), in 2016 eindwinnares op Flushing Meadows, eerder op de dag uit met 6-1 en 6-4.