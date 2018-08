Titelhouders Nadal en Stephens nemen eerste horde op US Open, ook Serena Williams naar tweede ronde - Djokovic moet zwoegen, maar stoot door XC

28 augustus 2018

23u22

Bron: Belga 0 US Open Op de US Open hebben titelverdedigers Rafael Nadal en Sloane Stephens zich maandag vlot geplaatst voor de tweede ronde. Ook Serena Williams stootte door.

Nadal (ATP 1) stond tegenover zijn landgenoot David Ferrer (ATP 148). De ex-nummer drie van de wereld had last van een beenblessure en gooide in de tweede set bij een 4-3 voorsprong de handdoek. Nadal had de eerste set met 6-3 gewonnen.

Laatste grandslamtoernooi Ferrer

De 36-jarige Ferrer bevestigde nadien dat hij zijn laatste grandslamtoernooi had gespeeld. "Ik vind het heel jammer dat ik moet opgeven. Ik ga jullie missen", zei de Spanjaard, in 2013 finalist op Roland Garros, in tranen.

Rafael Nadal speelt in de tweede ronde tegen de Canadees Vasek Pospisil (ATP 88).

Juan Martin del Potro (ATP 3) begon zijn toernooi met een overtuigende 6-0, 6-3, 6-4 overwinning tegen de Amerikaan Donald Young (ATP 246). De Argentijn, die het toernooi won in 2009, kijkt in zijn volgende match met Denis Kudla (ATP 72) opnieuw een Amerikaan in de ogen.

Kevin Anderson (ATP 5), de runner-up van 2017, had weinig overschot tegen de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 53). Pas na 4 uur en 14 minuten en vijf sets had de Zuid-Afrikaan de kwalificatie op zak. De Fransman Jeremy Chardy (ATP 46) is zijn volgende opponent.

In het vrouwentoernooi zette uittredend kampioene Sloane Stephens (WTA 3) in haar eerste wedstrijd de Russin Evgeniya Rodina (WTA 80) opzij met 6-1 en 7-5. Nu wacht de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 134).

Serena Williams (WTA 26) kende weinig problemen met de Poolse Magda Linette (WTA 68). Het werd 6-4 en 6-0. De Amerikaanse, al zes keer winnares in New York, treft in de tweede ronde de Duitse Carina Witthoeft (WTA 101).

Djokovic moet zwoegen, maar bereikt tweede ronde

Novak Djokovic (ATP 6) heeft zich in de eerste ronde van de US Open laten niet laten verrassen. De 31-jarige Serviër zag af met de hitte én de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 41), maar won uiteindelijk in vier sets: 6-3, 3-6, 6-4 en 6-0. De wedstrijd duurde drie uur en een minuut.

Djokovic schreef het toernooi in het verleden tweemaal op zijn naam. Zowel in 2011 als 2015 was hji in New York de beste. De Serviër won vorige maand nog voor de vierde maal in zijn loopbaan Wimbledon.

