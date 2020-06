Tennisster zet Djokovic op zijn plaats: “Makkelijk voor iemand die al 125 miljoen verdiende om te zeggen wat wij moeten doen” GVS

12 juni 2020

08u59 1 US Open De uitspraken van Novak Djokovic zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Danielle Collins - het nummer 51 bij de dames. Djokovic vindt het niet kunnen dat zijn voltallige entourage het park niet in mag, áls de US Open al kan doorgaan - waar hij sterk aan twijfelt. “Het is heel makkelijk voor iemand die al 125 miljoen euro verdiende om te zeggen wat er moet gebeuren”, zegt Collins. “Velen van ons hebben niet eens een entourage.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gaat de US Open (31/08-13/09) door of niet? Het is de vraag van één miljoen die de tenniswereld in de ban houdt. Maandag wordt de knoop doorgehakt, maar intussen gaven enkele prominenten al hun mening over het Amerikaanse graveltoernooi. Rafael Nadal twijfelt hevig en weet niet of hij nu al bereid is te reizen. Novak Djokovic gaat nog een stapje verder en vertelde woensdag dat hij het onmogelijk vindt om de US Open onder “de extreme veiligheidsomstandigheden” die nu op tafel liggen af te werken. Vooral de verplichte quarantaine van twee weken in een luchthavenhotel na voet te hebben gezet op Amerikaanse bodem en de mogelijkheid om slechts één staflid mee te kunnen nemen zijn een doorn in het oog voor Djokovic. “Het is echt onmogelijk om maar één persoon mee te nemen naar het park. Je hebt een coach, fitnesstrainer en kinesist nodig. Dat betekent ook dat we niet kunnen trainen op het court. “Zulke extreme voorwaarden steun ik niet”, zegt de nummer 1 van de wereld.

We verdienden al sinds februari niks en de US Open is een fantastische mogelijkheid op een inkomen. En dan heb je de beste speler ter wereld die even komt zeggen dat het allemaal wat lastig wordt zonder zijn entourage Danielle Collins

Een visie die stevig van antwoord wordt gediend door Danielle Collins. De 26-jarige Amerikaanse is het nummer 51 van de wereld en neemt het op sociale media op voor de lager gerangschikte spelers en speelsters. Dat zij na maanden zonder competitie nood hebben aan inkomsten, iets waar de Serviër geen last van heeft.

“Sinds februari is niemand van ons in staat geweest om geld te verdienen. De US Open is een fantastische mogelijkheid op een inkomen en doet er alles aan om het toernooi in gezonde en veilige omstandigheden te organiseren. En dan heb je de beste speler ter wereld die even komt zeggen dat het allemaal te lastig wordt... Puur omdat hij zijn hele entourage niet mee kan nemen”, opent Collins haar post. “De meesten van ons hebben niet eens een entourage. We móéten terug aan het werk.”

125 miljoen euro

Collins, die in haar carrière inmiddels 2,2 miljoen euro heeft verdiend tegenover de 125 miljoen euro van Djokovic, zag de reactie van de zeventienvoudige grandslamwinnaar helemaal niet aankomen. ‘Nole’ was immers een van de bezielers om een noodfonds op te richten voor tennissers die tijdens de coronacrisis in financiële moeilijkheden kwamen. “Wat hij nu zegt, staat daar haaks op. Maar het is heel makkelijk voor iemand die in zijn carrière al 150 miljoen dollar heeft verdiend om te zeggen wat we moeten doen en de US Open aan de kant te schuiven. Het zou leuk zijn mocht de beste speler van de wereld ons steunen. Voor spelers en fans.”

Momenteel liggen er drie scenario’s op tafel. Het toernooi van Cincinnati wordt de week ervoor gespeeld - ook in New York - waardoor er geen kwalificaties van de US Open zijn. Cincinnati wordt geannuleerd en er zijn wel plaatsingswedstrijden, die dan op 24 augustus starten. Óf er komt een annulering van het grandslamtoernooi.

Lees ook:

‘Gouden’ afscheid voor Federer in Tokio?

Djokovic twijfelt of tennis in de VS zal kunnen herstarten: “Extreme voorwaarden kan ik niet steunen”