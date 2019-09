Tegenstander Mertens wel érg zelfzeker: “Of ik verwacht dat ik de US Open ga winnen? Ja” YP

04 september 2019

12u27

Bron: AD.nl 0 US Open De Canadese tiener Bianca Andreescu, pas 19 jaar oud en debutante in het hoofdtoernooi, denkt dat zij dit jaar de US Open op haar naam gaat schrijven. De welbespraakte Canadese, die in de kwartfinales staat van het laatste grandslamtoernooi van 2019, zegt zich nooit zelfverzekerder te hebben gevoeld.

“Ik heb zo lang aan dit moment gedacht en heb hier zo hard voor gewerkt, dus het voelt zo goed om in de kwartfinales te staan”, zei Andreescu. “Maar ieder toernooi dat ik inga, wil ik ook winnen. Ik verwacht een hoop van mezelf. Of ik verwacht dit toernooi te winnen? Ja.”



Andreescu verraste in maart met winst van Indian Wells en begin augustus bewees ze in eigen land dat die titel geen toeval was. In aanloop naar de US Open won het talent namelijk het grote toernooi van Toronto. “Ik speel nog beter dan in Toronto en mijn uitslagen laten dat ook zien", aldus Andreescu, die vanavond bij de laatste acht onze landgenote Elise Mertens treft.



In de finale wacht mogelijk Serena Williams. “Als ik rustig en positief blijf, dan kan ook het publiek mij niet verslaan.”