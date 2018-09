Suarez Navarro te sterk voor Sharapova Redactie

Maria Sharapova (WTA 22) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de US Open. In de achtste finales bleek de 31-jarige Russin een maat te klein voor Carla Suarez Navarro (WTA 24). De 30-jarige Spaanse won na 1 uur en 33 minuten in twee sets: 6-4 en 6-3.

In de kwartfinales komt Suarez Navarro uit tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14). De 23-jarige thuisspeelster rekende in haar achtste finale vlot af met de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 35) in twee sets: 6-1 en 6-3.

Mertens en Schuurs naar kwartfinales dubbelspel

Elise Mertens (WTA 23 in het dubbel) en de Nederlandse Demi Schuurs (WTA 10) hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open in het dubbelspel. Ze wonnen in 1 uur en 34 minuten met 5-7 en 4-6 van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 17) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 73).

In de kwartfinales nemen Mertens en Schuurs het woensdag op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 5) en Katerina Siniakova (WTA 2). In de vorige ronde wonnen zij van de Oekraïense Lyudmyla Kichenok (WTA 41) en de Duitse Laura Siegemund (WTA 188).

