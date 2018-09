Straffe stunt: 20-jarige Osaka houdt Serena Williams van 24ste grandslamtitel na finale bol van commotie MH

08 september 2018

23u40 2 US Open Op een evenaring van het record van Margaret Court -de Australische won 24 grandslamtitels in haar carrière- zal Serena Williams nog even moeten wachten. De amper 20-jarige Naomi Osaka (WTA 19) verraste vannacht in de finale van de US Open. Een finale die bol stond van commotie en drama, nadat Williams meermaals zwaar in de clinch ging met de umpire. Het werd 6-2 en 6-4 in het voordeel van de Japanse.

The Pride of 🇯🇵!@Naomi_Osaka_ defeats Serena Williams 6-2, 6-4 to become the first Japanese player to win a Grand Slam singles title!#USOpen pic.twitter.com/sNilrZOaNU US Open Tennis(@ usopen) link

Een zesvoudig kampioene in New York tegenover een amper 20-jarige Japanse, die voor het eerst in een grandslamfinale stond. De sterren stonden gunstig voor Serena. Al maakte Osaka indruk dit tornooi én leidde ze vooraf in de onderlinge duels (1-0). Osaka, die overigens al zeventien jaar in de States woont, begon dan ook complexloos. Williams won het eerste game, nadien toonde Osaka het Arthur Ashe Stadium haar klasse. Met vijf games op een rij walste ze over de favoriete (5-1). Onzekerheid en vertwijfeling staken de kop op bij Serena, eigenlijk voor het eerst in het tornooi. De Amerikaanse spartelde nog even tegen, maar moest set één met 6-2 aan Osaka laten. Een wake-up call - al zeker omdat Osaka haar voorbije 31 matchen waarin ze de eerste set won, winnend afsloot. (lees hieronder verder)

First set (6-2) to Osaka!@Naomi_Osaka_ moves within a set of the title...



Will Serena turn it around in the 2nd set?#USOpen pic.twitter.com/VbXUzcu73e US Open Tennis(@ usopen) link

De Japanse youngster één set verwijderd van haar eerste grandslamwinst. Het sein voor Williams om een versnelling hoger te schakelen. Stevige slagen -zeg maar kanonskogels- over en weer deden het Amerikaanse publiek mij momenten kirren van de pret. En de decibels gingen helemaal de hoogte in toen Williams bij een 2-1-voorsprong haar eerste break forceerde. Maar Osaka liet zich allerminst uit haar lood slaan en pakte meteen een rebreak. Met frustraties bij Serena tot gevolg. De zesvoudige winnares kon een tweede warning van de umpire -volgens hem gaf haar coach aanwijzigingen vanuit de box- maar moeilijk verkroppen, waarna het tot een flinke discussie kwam. "Je stal een punt van mij. Je bent me een excuus verschuldigd", pakte Serena de umpire stevig aan. (lees hieronder verder)

SERENA WILLIAMS HAS HAD A COMPLETE MELTDOWN ❌pic.twitter.com/gzIW4KKzEn The RacingBlogger(@ racingblogger) link

En het ging van kwaad naar erger. Emoties laaiden hoog op. Een scène du jamais vu in een grandslamfinale. Bij een derde warning werd Osaka zelfs het achtste game toegekend. Plots stond Serena met 6-2 en 5-3 in het krijt. Ze vocht nog terug tot 5-4, maar daarna was het pleit beslecht. 6-2 en 6-4. Drama alom in het Arthur Ashe Stadium: het overschaduwde het huzarenstukje van de piepjonge Naomi Osaka. In Japan dromen ze stiekem al van een eigen winnares op de Spelen van Tokio 2020.

Saving a break point in STYLE!@Naomi_Osaka_ fires a forehand winner after a 19 shot rally against Serena in the 2nd set...#USOpen pic.twitter.com/5pnYV2L6qJ US Open Tennis(@ usopen) link