Sprookje van US Open-sensatie kent wrange nasmaak na online bedreigingen: "Sommigen van hen hebben een gezin. Wie doet nu zoiets?" MH

09 september 2018

08u00

Bron: news.com.au 0 US Open Hij verbaasde vriend en vijand met een plek in de kwartfinales van de US Open, maar naast het sportieve succes blijft er een wrange nasmaak achter bij Australiër John Millman.

Bijna drie uur hield hij Novak Djokovic aan de praat bij de laatste acht in New York. Na drie sets zwoegen, trok de Serviër uiteindelijk aan het langste eind. Maar wát een tornooi kende John Millman. De 29-jarige Aussie mepte onder meer Roger Federer huiswaarts. Vele tennisharten werden veroverd. Maar zijn sprookje kende niet bepaald een happy ending. Millman werd na afloop van zijn kwartfinale namelijk bedreigd door online gokkers. (lees verder onder de foto)

Millman is lang niet de eerste, maar helaas ook niet de laatste die met gefrustreerde gokkers te maken krijgt. Hij wil dan ook dat er voortaan opgetreden wordt tegen dit soort praktijken. “Kijk, je wil het negeren. De drang is bij sommige idioten blijkbaar zo groot om zulke berichten te versturen.”

’t Is overigens niet de eerste keer dat Millman het probleem aankaart. “Wat er soms gaande is op de sociale media, is gewoonweg degoutant”, vertelde hij eerder aan Players Voice. “Ik zou geen social mediaprofiel hebben als het niet moest. Dagelijks duiken er immers scheldtirades op. De bedreigingen zijn 100% gokgerelateerd. Soms check je het profiel eens van die mensen. Je ziet dat ze kinderen hebben en dan stel je jezelf de vraag: ‘Wie bedreigt er nu anderen op een manier zoals zij dat doen?’" (lees verder onder de foto)

"Sommigen van hen hebben een gezin, maar schelden ons wel ongegeneerd de huid vol. Ik vind het een een beetje vreemd, maar het ontbreekt hen aan karakter." Djokovic kende trouwens meer moeite met Millman dan de score (6-3, 6-4 en 6-4) doet uitschijnen. Het is dus haast ridicuul dat de Australiër een doelwit werd van online gokkers.