Serena Williams zonder problemen naar finale US Open Redactie

07 september 2018

02u55 0 US Open Serena Williams heeft zich simpel geplaatst voor de finale van de US Open. In de halve eindstrijd versloeg de Amerikaanse Anastasia Sevastova uit Letland in twee sets: 6-3 6-0 .

Williams raasde over het Arthur Ashe Stadion en had slechts een uur en vijf minuten nodig om de 31ste grandslamfinale in haar carrière te bereiken.

De weg naar haar zevende titel in New York ligt daarmee nog altijd open voor de 36-jarige Williams, die vorig jaar ontbrak op Flushing Meadows vanwege haar zwangerschap. Mocht ze inderdaad weten te winnen dan behaalt Williams haar 24ste grandslamtitel en komt ze op gelijke hoogte met de Australische recordhoudster Margaret Court.