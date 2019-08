Serena Williams slacht Sharapova in minder dan uurtje af



27 augustus 2019

10u18

In het duel dat aangekondigd was als de topaffiche van de openingsronde, heeft Serena Williams (WTA 8) zwaar uitgehaald tegen Maria Sharapova (WTA 87). Verwoestend, d e 37-jarige Amerikaanse: twee keer 6-1 na minder dan een uur. In de volgende ronde neemt Serena het op tegen haar zeventienjarige landgenote Catherine McNally (WTA 121), die uit de kwalificaties komt.

Serena Williams hoopt op Flushing Meadows een 24ste grandslamzege op haar palmares te schrijven, waarmee de Amerikaanse recordhoudster aller tijden zou worden. Vorig jaar was ze voor eigen publiek verliezend finaliste in het grandslamtoernooi dat ze al zes keer won: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. Haar laatste grandslamzege dateert wel van het Australian Open in januari 2017, nadien was de Amerikaanse zwanger waardoor ze maandenlang niet in actie kwam. Sinds haar terugkeer na de bevalling in maart 2018 speelde ze nog drie grandslamfinales, maar verloor ze die telkens. Daarnaast had ze dit seizoen herhaaldelijk af te rekenen met knieproblemen.

Ook zus Venus Williams (WTA 52) zit in de tweede ronde in New York. Venus ondervond in de eerste ronde geen enkel probleem met de Chinese Zheng Saisai (WTA 38): 6-1 en 6-0. In de tweede ronde neemt ze het op tegen Elina Svitolina. De Oekraïense nummer vijf van de wereld rekende in de openingsronde in twee sets (6-1 en 7-5) af met de Amerikaanse Whitney Osuigwe (WTA 109), die met een wildcard aan het toernooi was begonnen. De 39-jarige Venus Williams won het US Open twee keer (2000 en 2001).

Bij de mannen viel meteen het eerste setverlies voor Roger Federer te noteren. De Zwitserse nummer drie van de wereld had in de eerste ronde dus vier sets nodig tegen de Indiase kwalificatiespeler Sumit Nagal (ATP 190): 4-6, 6-1, 6-2 en 6-4. “Die eerste set moeten we gewoon vergeten”, reageerde Federer achteraf. “Ik miste te veel slagen en het duurde even vooraleer ik in mijn spel kwam.”

In de tweede ronde wacht de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 99). Federer is in New York op jacht naar een zesde eindzege. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Het huidige record van vijf eindzeges deelt hij met Jimmy Connors en Pete Sampras. Het is wel al van 2008 - na zijn vijfde zege op rij - geleden dat de Zwitser nog eens de beste was op de Amerikaanse Grand Slam.