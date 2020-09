Serena Williams pakt revanche op Griekse Sakkari en zit in kwartfinales US Open ODBS

07 september 2020

21u41

Bron: Belga

De 38-jarige Serena Williams (WTA 8) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Het derde reekshoofd versloeg in het Arthur Ashe-stadion de Griekse Maria Sakkari (WTA 22) in drie sets met 6-3, 6-7 (6/8) en 6-3. De 23-voudige grandslamkampioene heeft zo haar revanche beet, vorige week versloeg Sakkari Williams in de achtste finales van het Western & Southern Open met 5-7, 7-6 (7/5) en 6-1. In de volgende ronde ontmoet Williams ofwel de Française Alizé Cornet (WTA 56) ofwel de Bulgaarse Tsvetana Pironkova.



In New York mikt Serena Williams op een 24ste grandslamtitel in het enkel, waarmeer ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Williams won de US Open al zes keer (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014), de voorbije twee jaar sneuvelde ze in de finale.

De Minaur voor het eerst in kwartfinale grandslam

Ook Alex de Minaur (ATP 28) zit al in de kwartfinales van de US Open. De Australiër was in de vierde ronde in drie sets te sterk voor de Canadees Vasek Pospisil (ATP 94): 7-6 (8/6), 6-3 en 6-2. De Minaur staat zo voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Bij de laatste acht op Flushing Meadows treft De Minaur de winnaar van het duel tussen de Canadees Félix Augier-Aliassime (ATP 21) en het Oostenrijkse tweede reekshoofd Dominic Thiem (ATP 3).