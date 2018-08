Serena Williams bezorgt zichzelf duel met zus Venus, Muguruza sneuvelt tegen qualifier YP

30 augustus 2018

08u43

Bron: Belga 0 US Open Serena Williams (WTA 26) heeft zich eenvoudig gekwalificeerd voor de derde ronde op de US Open. De Amerikaanse haalde het na nauwelijks een dik uur tennis in twee sets (6-2 en 6-2) van de Duitse Carina Witthöft (WTA 101).

In de derde ronde wacht voor de 36-jarige Serena een duel met haar oudere zus Venus Williams (WTA 16). Zij won eerder op de dag, eveneens in twee sets (6-4 en 7-5), van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 40). Het is voor de tweede keer dit jaar dat beide zussen elkaar in de ogen kijken. In Indian Wells was de zege voor de inmiddels 38-jarige Venus. Serena won van de 29 eerdere ontmoetingen 17 keer. Vijf keer stonden de twee zussen tegenover elkaar op de US Open. Daar won Serena drie partijen van.

Voor Garbine Muguruza (WTA 12), tweevoudig grandslamwinnares, zit de US Open er op. De Spaanse verloor na tweeënhalf uur tennis in drie sets (3-6, 6-4 en 6-4) van de Tsjechische kwalificatiespeelster Karolina Muchova (WTA 202). Het is voor Muguruza de derde keer dit seizoen (na de Australian Open en Wimbledon) dat ze in de tweede ronde uit een grandslamtoernooi vliegt. Voor de 22-jarige Muchova wacht in de derde ronde een duel met de Australische Ashleigh Barty (WTA 17).