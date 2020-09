Sensatie op US Open: topreekshoofd Pliskova out - Russische debutante (20) zorgt voor zelden geziene ommekeer YP

03 september 2020

08u20

Bron: Belga 0 US Open Karolina Pliskova (WTA 3) heeft haar status als eerste reekshoofd op de US Open niet kunnen waarmaken. De Tsjechische verloor woensdag in de tweede ronde met 6-1 en 7-6 (7/2) van de Française Caroline Garcia (WTA 50).

Pliskova was na het afhaken van de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Roemeense Simona Halep (WTA 2) de hoogst geplaatste speelster in New York. De 28-jarige Tsjechische speelde er in 2016 haar eerste en tot dusver enige grandslamfinale (die ze verloor van Angelique Kerber). De voormalige nummer 1 blijft dus wachten op een eerste grandslamtitel.

Caroline Garcia speelt in de derde ronde (zestiende finales) tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 41).

Naomi Osaka (WTA 9) liet zich niet verrassen in de tweede ronde. De Japanse, winnares van het toernooi in 2018, was met 6-1 en 6-2 veel te sterk voor de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74). Ze moet nu voorbij de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 137) om de achtste finales te halen.

Wie nog voor sensatie zorgde, was Varvara Gracheva. De 20-jarige Russin stond bij haar eerste deelname aan een grand slam-toernooi 6-1 en 5-1 achter tegen Kristina Mladenovic, maar uiteindelijk keerde ze de wel érg scheve situatie nog om: 1-6, 7-6 (7/2) en 6-0. “Zonder twijfel de pijnlijkste match en nederlaag uit mijn carrière. Ik zakte gewoon in elkaar", klonk het nadien bij het Franse nummer 44 van de wereldranglijst. Gracheva, 102e op de WTA-ranking, treft nu Petra Martic, ‘s werelds nummer 15 en achtste reekshoofd op Flushing Meadows.

In het mannentoernooi verzekerde de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) zich van een plek in de derde ronde. Hij zette de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 168) opzij met 7-6, (7/2), 6-3 en 6-4. Nu wacht de Kroaat Borna Coric (ATP 32).