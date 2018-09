Scheidsrechter die de volle lading kreeg van Serena Williams, breekt de stilte: "Arbitrage 'à la carte' bestaat niet" GVS

12 september 2018

09u20

Bron: Tribuna Expresso 0 US Open Carlos Ramos heeft voor het eerst gereageerd op de driftbui van Serena Williams. De stoelscheidsrechter werd tijdens de finale van de US Open beticht van een seksuele opmerking, toen hij de Amerikaanse drie waarschuwingen gaf. "Gezien de omstandigheden gaat het wel."

We zouden het haast vergeten, maar de amper 20-jarige Naomi Osaka won de eindstrijd in New York. Hét onderwerp was immers de tirade van Serena Williams aan het adres van Carlos Ramos. De 23-voudige grandslamkampioene was het niet eens met de waarschuwingen die ze kreeg, nadat ze eerst instructies vanuit de tribune zou hebben gekregen en nadien haar racket aan flarden sloeg. Ramos moest het ontgelden, de Amerikaanse nam onder andere het woord “dief” in de mond. Tumult bij de vleet, de Portugese referee plots in het oog van de storm.

Geen makkelijke tijden dus voor de arbiter, maar Tribuna Expresso - een krant uit zijn thuisland - wist toch een reactie los te weken. "Gezien de omstandigheden gaat het wel. Het is een delicate situatie. Arbitrage 'à la carte' bestaat niet. Maar maak jullie vooral geen zorgen om mij." De Portugees bevestigde ook dat hij dit weekend gewoon opnieuw in de hoge stoel zal plaatsnemen om het Davis Cup-duel tussen Kroatië en de Verenigde Staten in goede banen te leiden.

Sms'jes

Organisaties en kenners zijn verdeeld over de hele kwestie. WTA, de overkoepelende organisatie voor professionele tennissters, sprong al in de bres voor Williams. "We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld. We denken immers dat dit tijdens de US Open-finale niet gebeurd is." Ook de Amerikaanse tennisfederatie was hard voor Ramos. Voorzitter Katrina Adams vertelde openlijk dat de scheidsrechter zulke zware sancties niet zou hebben uitgedeeld, mocht het een mannenduel zijn geweest.

Straffe taal die er ongetwijfeld inhakte bij Ramos. Maar de Portugees kreeg en krijgt nog steeds heel wat steun. Volgens journalist Miguel Seabra, een ex-scheidsrechter, kreeg de man al honderden oppeppende sms'jes . Onder meer heel wat gewezen toppers en huidige profspelers stuurden een bericht.