Rus Medvedev misdraagt zich tegenover ballenjongen op US Open

31 augustus 2019

11u52

De Rus Daniil Medvedev (ATP 5) heeft zich bij de laatste zestien geschaard op de US Open. Na een marathonpartij haalde Medvedev het met 7-6 (7/1), 4-6, 7-6 (9/7), 6-4 van de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 61). Tijdens de wedstrijd werd de Rus herhaaldelijk uitgefloten na zijn wangedrag in de eerste set. Toen een ballenjongen hem een handdoek aanbood tussen twee punten in, gooide Medvedev die met veel misbaar weg. De umpire gaf hem een waarschuwing, waarna Medvedev zijn racket naar zijn stoel wierp en zijn middelvinger opstak. Een obsceen gebaar dat voor het publiek duidelijk te zien was op het grote scherm.

Questo il momento scatenante della furia di Daniil #Medvedev 🙄#USOpen #USOpen2019 pic.twitter.com/zgZgkB6MKr We Are Tennis Italia(@ WeAreTennisITA) link

Ook na afloop van de wedstrijd ging Medvedev nog in de clinch met het publiek. “Het is dankzij jullie energie dat ik heb gewonnen”, zei de Rus, zonder te antwoorden op de gebruikelijke vragen voor de winnaar. “Hoe meer jullie me uitfluiten, hoe meer energie ik heb voor de volgende matchen. Steek dat in jullie hoofd, voor jullie gaan slapen.”

Medvedev ontmoet in de achtste finales de Duitse qualifier Daniel Köpfer (ATP 118), die verrassend won van de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 18): 6-3, 7-6 (7/5), 4-6, 6-1.