Ruben Bemelmans neemt eerste horde in kwalificaties US Open LPB

21 augustus 2018

21u08

Bron: Belga 0 US Open Ruben Bemelmans (ATP 129) heeft zich in New York geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De Limburger zette de Amerikaan Kevin King (ATP 178) in twee sets opzij.

De 30-jarige Bemelmans won de partij met 6-4, 6-3. Zijn volgende tegenstander wordt de Italiaan Alessandro Giannessi (ATP 229) of de Fransman Constant Lestienne (ATP 172). Bemelmans stond twee keer op de hoofdtabel van de US Open. In 2015 haalde hij de derde ronde, waarin hij sneuvelde tegen de Zwitser Stan Wawrinka. Vorig jaar moest hij in de eerste ronde de duimen leggen voor de Fransman Lucas Pouille.

Met Ysaline Bonaventure (WTA 126) en Maryna Zanevska (WTA 219) proberen nog twee andere Belgen zich via de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel. Hun tegenstanders in de openingsronde zijn respectievelijk de Nederlandse Bibiane Schoofs (WTA 182) en de Zwitserse Patty Schnyder (WTA 187). De US Open vindt plaats van 27 augustus tot 9 september. De loting voor de hoofdtabel is voorzien voor aanstaande vrijdag.