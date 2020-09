Rolstoeltennisser Joachim Gérard speelt 2 halve finales, Kroaat Pavic en Braziliaan Soares pakken dubbeltitel op US Open Redactie

10 september 2020

23u20

Bron: Belga 0

Joachim Gérard speelt halve finale in enkel- en dubbelspel

Joachim Gérard (ITF 4) werkt vandaag zijn halve finales in het enkel- en dubbelspel af op de US Open. In het enkelspel speelt de Brusselaar tegen de Japanner Shingo Kunieda, nummer één van de wereld. Later op de dag wacht, aan de zijde van de Amerikaan Casey Ratzlaff ook nog de halve finale in het dubbelspel tegen de Fransen Stéphane Houdet en Nicolas Peifer.

Verder staan de twee halve finales in het enkelspel bij de mannen op het programma, tussen enerzijds de Spanjaard Pablo Carreno Busta en de Duitser Alexander Zverev, en anderzijds tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Rus Daniil Medvedev.

Kroaat Pavic en Braziliaan Soares pakken dubbeltitel op US Open

De Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares hebben vanavond de finale van het dubbeltoernooi bij de mannen op de US Open gewonnen. Ze versloegen na één uur en 32 minuten tennis de Nederlander Wesley Koolhof en de Kroaat Nikola Mektic, samen het achtste reekshoofd, in twee sets (7-5 en 6-3). Koolhof en Mektic hadden in de kwartfinales onze landgenoten Sander Gille en Joran Vliegen uitgeschakeld.

Het is voor Pavic en Soares hun eerste grandslamzege samen. De 27-jarige Kroaat won in 2018, aan de zijde van de Oostenrijker Oliver Marach, al eens de Australian Open. De 38-jarige Soares was op Flushing Meadows al eens de beste, in 2016 aan de zijde van Jamie Murray. Datzelfde jaar won hij ook de Australian Open.