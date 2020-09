Red Bullgate op US Open: Thiem maakt zich kwaad wanneer hij drank niet zelf in beker mag gieten ODBS

04 september 2020

12u27

Bron: AP 0 US Open Red Bull geeft Dominic Thiem niet alleen vl eugels, maar ook een staartje. Tijdens de erg vlotte zege in de tweede ronde op de US Open, speelde niet zozeer de Oostenrijker de hoofdrol maar wel een blikje van de bekende energiedrank.



Thiem trakteerde de Indiër Sumit Nagal op 6-3, 6-3 en 6-2 en werd, op de dag dat hij er 27 werd, tijdens de partij in New York zelf graag getrakteerd op een blikje Red Bull tijdens de wisseling van kant na een game. Tot de verbazing van Thiem werd hem dat geweigerd. Red Bull is immers geen officiële sponsor van de grandslam en mag niet zichtbaar zijn. Iets waar hij nog enigszins begrip voor kon opbrengen, waarna Thiem vroeg om hem dat blikje te brengen samen met een kartonnen beker. De inhoud zou hij er zo discreet mogelijk zelf wel ingieten.

Maar dat kon nog altijd niet: er werd Thiem voorgesteld een bekertje te krijgen met daarin de energiedrank. Moment waarop het ATP nummer 3 even over de rooie ging en aan doping refereerde. Het strenge protocol rond corona ongetwijfeld in het achterhoofd. “Jullie doen als gek rond de antidopingregels, maar nu zou ik wel uit een bekertje moeten dringen dat me zomaar overhandigd wordt en waarvan ik niet eens zeker ben wat erin zit? Geef me toch gewoon dat blikje en bekertje! Dan vul ik het zelf wel. Wat is dit zeg?”

Onhandig tafereel

Thiem kreeg uiteindelijk zijn zin, al zorgde dat voor een voor de organisatie van de US Open onhandig moment. Met een handdoek werd geprobeerd het tafereel verborgen te houden. Missie niet meteen geslaagd. Zeker omdat het ook een thema was op de persconferentie achteraf. Thiem vond vooral dat hij het recht had erop toe te zien wat er net in de beker verdween. “Ze wilden het vullen zonder dat ik het zag en dat maakte me even heel kwaad. Er gelden hier zo'n strikte regels maar zoiets zou dan wel kunnen. Ik wou dat bekertje echt niet uit mijn gezichtsveld verliezen”, aldus Thiem achteraf.

“Ik weet ook wel dat een blikje Red Bull op de court verboden is en daar heb ik geen problemen mee. Maar soms helpt me zo’n drankje echt, dus wil ik daar gebruik van kunnen maken. Ik wou het gewoon uit een ‘blanco’ beker drinken. Ach, ik ga er geen verdere woorden aan vuil maken en niet in detail treden. Het was een beetje een vreemde situatie, geef ik toe. De volgende keer breng ik gewoon mijn eigen beker mee.”

Thiem in drie sets voorbij Nagal:



Thiem treft in ronde drie Marin Cilic, die in 2014 Flushing Meadows won. Door de afwezigheid van Rafael Nadal (ATP 2) en Roger Federer (ATP 4) is hij één van de belangrijkste outsiders voor de eindzege in New York. Zijn beste prestatie op de US Open was een plaats in de kwartfinales in 2018. Vorig jaar sneuvelde hij in de eerste ronde. In januari verloor Thiem nog de finale van de Australian Open van Novak Djokovic (ATP 1).

Thiem: “Volgende keer breng ik eigen beker mee”



