Raonic laat verstek gaan voor US Open met bilblessure Redactie

26 augustus 2019

09u20

Bron: Belga 0 US Open Milos Raonic (ATP 22) zal niet in actie komen op de US Open. De 28-jarige Canadees is out met een bilblessure. Dat hebben de organisatoren laten weten.

De Pool Kamil Majchrzak (ATP 94), die in de laatste voorronde sneuvelde, neemt op de hoofdtabel de plaats van Raonic in. Hij treft maandag de Chileen Nicolas Jarry (ATP 73). Raonic schopte het in 2016 tot in de finale van Wimbledon, maar moet dit jaar afrekenen met heel wat blessures. Begin augustus moest hij in Montreal opgeven in de tweede ronde met rugpijn. Hij miste ook drie van de laatste zeven grandslams.