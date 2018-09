Rafael Nadal Nadal moet vier uur zwoegen, maar komt met schrik vrij - Serena rekent makkelijk af met zus Venus MH

01 september 2018

08u17

Bron: Belga 0

Nadal moet meer dan vier uur zwoegen

's Werels nummer een Rafael Nadal heeft zich voor de achtste finales van het US Open geplaatst. De 32-jarige Spanjaard, die het grandslamtoernooi vorig jaar een derde keer op zijn palmares bracht, had wel de handen vol met de 22-jarige Rus Karen Khachanov (ATP-26). Pas na 4 uur en 23 minuten stond de 5-7, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7-3) eindstand op het bord.

Nadal ondervond hinder van een blessure aan de rechterknie en kwam dicht bij een 0-2 achterstand. In de tweede set mocht Khachanov bij 4-5 voor setwinst serveren. Net op dat moment begon het echter te regenen in New York en na een pauze van twaalf minuten, nodig om het dak te sluiten boven Arthur-Ashe, kon Nadal zijn vel redden.

Clapping it up for a fantastic effort...@RafaelNadal 👏👏 @karenkhachanov#USOpen pic.twitter.com/Epi2KqQt1w US Open Tennis(@ usopen) link

Dat deed ook de 32-jarige Zuid-Arikaan Kevin Anderson (ATP-5). De Wimbledonfinalist, vorig jaar runner-up in Flushing Meadows, had 3 uur en 43 minuten nodig om in vijf sets te winnen van de 19-jarige Canadees Denis Shapovalov (ATP-28). Het werd 4-6, 6-3, 6-4, 4-6 en 6-4. Om een plaats bij de laatste acht treft Nadal de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-37). Anderson gaat het hardcourt op voor een clash met de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-9), die thuisspeler Taylor Fritz (ATP-74) met 3-6, 6-3, 7-6 (7/5) en 6-4 uitschakelde.

.@KAndersonATP outlasts Shapovalov in a 5 set marathon in Louis Armstrong Stadium...



Next up: Thiem in R4!#USOpen pic.twitter.com/WqDuyKSbDb US Open Tennis(@ usopen) link

Derde ronde is het eindstation voor Wawrinka

De Zwitser Stan Wawrinka (ATP 101) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op de US Open. De voormalige nummer drie van de wereld ging in de derde ronde op Flushing Meadows in drie sets (7-6 (8/6), 6-4 en 6-3) onderuit tegen de Canadees Milos Raonic, de nummer 24 van de wereld. Voor de US Open-winnaar van 2016 is er echter hoop op beterschap, want het was de eerste keer sinds zijn knieoperatie in de zomer van vorig jaar dat hij kon doorstoten tot de derde ronde van een grandslamtoernooi.

"Op de sleutelmomenten was ik vandaag niet solide genoeg", bekende de 33-jarige Zwitser, die een wildcard had gekregen van de organisatoren. "Maar ik kan toch met een positief gevoel terugblikken op deze weken in de Amerikaanse tour. Na Wimbledon had ik hiervoor wel getekend."

🔥🔥🔥🔥🔥



Shot of the night, courtesy of @stanwawrinka...#USOpen pic.twitter.com/gQpIDouW2f US Open Tennis(@ usopen) link

Voor Raonic wacht er nu een lastig duel met de Amerikaan John Isner (ATP 11), die het in vier sets (7-6 (10/8), 6-7 (6/8), 6-3, 7-5) haalde van de Serviër Dusan Lajovic (ATP 62). Een plaats in de kwartfinales is de inzet en dat zou een primeur zijn voor Raonic.

Ook de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 3), dit jaar een van de favorieten op de US Open, mag een ronde verder na winst in drie sets (7-5, 7-6 (8/6), 6-3) tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 32). De US Open-winnaar van 2009 komt nu in de achtste finales uit tegen de Kroaat Borna Coric (ATP 20). Coric was op zijn beurt dan weer in drie sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev (ATP 36/6-3, 7-5, 6-2).

🇦🇷¡Olé, Olé, Olé Delpo!🇦🇷@delpotrojuan powers past Verdasco 7-5, 7-6, 6-3 to set up a R4 clash with Coric!#USOpen pic.twitter.com/4vx86WAnFh US Open Tennis(@ usopen) link

Serena Williams rekent makkelijk af met zus Venus

Serena Williams (WTA-26) heeft zich vlot voor de achtste finales van het US Open geplaatst. In de derde ronde rekende de 36-jarige Amerikaanse in 1 uur en 12 minuten met 6-1 en 6-2 af met haar oudere zus Venus Williams (WTA-16). Het was het dertigste duel tussen de zussen Williams, het eerste vond al twintig jaar terug plaats. Serena staat nu 18-12 in het voordeel tegen haar 38-jarige zus.

Om een plaats in de kwartfinales moet Serena het hardcourt in New York op voor een duel met de Estlandse Kaia Kanepi (WTA-44), die 's werelds nummer een Simona Halep in de eerste ronde uit het toernooi knikkerde. In de derde ronde had Kanepi exact twee uur nodig voor een 6-3, 7-6 (7/3) overwinning tegen de Zweedse Rebecca Petersson (WTA-59).

Serena Williams gaat voor een zevende zege in Flushing Meadows. Ze won het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen al in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014.

.@serenawilliams plays the best match since her return and now finds herself in R4...



Next up: Kanepi.#USOpen pic.twitter.com/Vu9Oq9Sz3y US Open Tennis(@ usopen) link

Venus gets on the scoreboard but has some work to do as she trails Serena 1-3 in the 2nd set...#USOpen pic.twitter.com/MkBAElMgOp US Open Tennis(@ usopen) link

Blistering forehand return from Serena and she's now up a double break in the 2nd set.



2 games away from R4...#USOpen pic.twitter.com/OUAWfdYADA US Open Tennis(@ usopen) link

Arthur Ashe Stadium:



Serena is on 🔥at the moment...#USOpen pic.twitter.com/98otzkxVnl US Open Tennis(@ usopen) link