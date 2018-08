Plukken aan neus en tennisshort bij elke opslag, dat mag op US Open voortaan nog maximum 25 seconden LPB

27 augustus 2018

11u41

Bron: Belga 0 US Open De US Open in New York beginnen vandaag met een nieuwigheid. Op het vierde grandslamtoernooi van het jaar wordt de timer ingevoerd om de 25-secondenregel af te dwingen bij elke opslag van een speler. De stopwatch moet het tempo in de wedstrijden versnellen.

Rafael Nadal zal het niet graag horen. 's Werelds nummer één staat erom bekend om voor elke service nadrukkelijk te plukken aan neus, haren, schouders, tennisshort... Die rituelen willen ze in tennisland nu fors beteugelen. Bij elke opslag op de US Open zal de scheidsrechter een timer indrukken zodra hij de score heeft bekendgemaakt. Op dat moment resten een speler 25 seconden om zijn service af te vuren. Wordt de limiet van 25 seconden niet gerespecteerd, krijgt de speler een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing verliest hij een punt. Als de ontvanger na 25 seconden nog niet klaar is, kan ook hij bestraft worden.

De timer werd al experimenteel gebruikt in sommige (jeugd)toernooien. In het verleden werd de 25-secondenregel bij een opslag overgelaten aan het oordeel van de scheidsrechter. Met de timer willen de tennisbonzen het tempo in de wedstrijden opdrijven en vooral spelers die bij een opslag de bal talloze keren laten stuiteren of een reeks fetisj-gebaren maken, een halt toeroepen.

Volgens een peiling van de American Tennis Federation zou 60 procent van de spelers voorstander zijn van de maatregel, tegen 10 procent contra. De overige 30 procent was van mening dat de maatregel niets zou veranderen.