Pijnlijke kwartfinale voor Elise Mertens na 6-1, 6-0 tegen Azarenka: “Ik speelde niet eens slecht” IB/ODBS

10 september 2020

07u40

Bron: Belga 2 US Open Erg teleurstellende avond voor Elise Mertens op Flushing Meadows. Geen halve finale nadat de 24-jarige Hamontse (WTA 18) er in New York niet aan te pas kwam tegen de sterke Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27): 6-1, 6-0.



Sneu voor Mertens, wiens kaarten aanvankelijk goed lagen in het Arthur Ashe Stadium. Ze had nog geen set verloren op de US Open en had al 12 zeges geboekt na de herstart na corona in het tennis. Geen speelster deed beter. Bovendien was die laatste overwinning tegen Sofia Kenin, de laatste winnares van de Australian Open. Maar tegen de 31-jarige Azarenka stonden er na 1 uur en 13 minuten ontluisterende 6-1, 6-0-cijfers op het bord.

In tegenstelling tot de voorbije matchen, draaide de service van Mertens helemaal niet. Een heel ander verhaal bij Azarenka, die wel scoorde met haar opslag. Ondanks het feit dat ze af en toe goed was voor een knap punt, kreeg Mertens nauwelijks voet aan grond. Nooit onder de druk uit van een agressieve Azarenka, die ook sterk in de return was en nauwelijks op een fout te betrappen.

Mertens kon de zware cijfers achteraf wel snel een plaats geven. “Ondanks de cijfers doen vermoeden, was het soms nog echt wel spannend. Ik speelde niet eens een slechte match, maar Azarenka was gewoon top. Ze was bijzonder agressief, serveerde heel goed en bleef quasi foutloos. Ik kreeg zo snel het gevoel dat ik wat moest forceren maar dat lukte niet. Ik heb het nochtans geprobeerd: meer het net opzoeken, mijn tweede opslag (die Azarenka geregeld afmaakte, nvdr) wat variëren,... tevergeefs. Het was echt niet makkelijk om oplossingen te vinden. Als Azarenka dit niveau aanhoudt, wordt ze hier erg moeilijk te verslaan.”



Net als vorig jaar strandt Elise Mertens zo in de kwartfinales van de US Open. Toen was de latere eindlaureate Bianca Andreescu te sterk. Voorlopig blijft de Limburgse op grandslamtoernooien op één halve finale (in het enkel) steken. Begin 2018 stootte ze op de Australian Open door tot de laatste vier.

Het was (in het enkel) het eerste onderlinge duel tussen Mertens en Azarenka. De Wit-Russische mama won al twee keer de Australian Open (in 2012 en 2013) en is tweevoudig runner-up op de US Open (ook in 2012 en 2013).

In de halve finales neemt Azarenka het op tegen Serena Williams (WTA 8). De Amerikaanse, zesvoudig winnares van de US Open, zette eerder op de dag de Bulgaarse Tsvetana Pironkova (geen ranking) opzij met 4-6, 6-3 en 6-2. De andere halve finale wordt een duel tussen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 41) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 9).

