Organisatie US Open betreurt berisping voor Cornet in beha

29 augustus 2018

20u35

Bron: Belga 0 US Open De Franse tennisster Alizé Cornet kreeg gisteren op de US Open een berisping van de umpire, omdat ze op het veld haar shirt omdraaide. De organisatie van het grandslamtoernooi in New York laat nu weten dat het de beslissing van de umpire betreurt.

Het strenge oordeel van de stoelumpire zorgde al voor behoorlijk wat kritiek, en daar gaat de organisatie van de US Open nu mee akkoord. "We betreuren dat Alizé Cornet een berisping kreeg", klonk het vandaag in een mededeling. "We hebben het reglement nog eens uitgeklaard zodat dit in de toekomst niet meer voorvalt. Gelukkig bleef het bij een berisping en volgde er geen sanctie."

Na een hittepauze in haar verloren wedstrijd tegen de Zweedse Johanna Larsson stelde Cornet vast haar shirt omgekeerd aan te hebben. Daarom draaide ze het om, en was heel even haar sportbeha zichtbaar. Stoelumpire Christian Rask vond dat voldoende voor een berisping.

Alle tennissers mogen op de baan hun shirts uittrekken en omwisselen als ze in de spelersstoel zitten. De mannen maken daar veelvuldig gebruik van, zeker bij de hoge temperaturen die deze week in New York heersen. De vrouwen verkleden zich op de baan veel minder. Ze mogen, indien gewenst, ook op een speciale, discrete plek vlak bij de baan van shirtje wisselen.