Oostenrijkse Dominic Thiem verovert zijn eerste grandslamtitel op US Open kv

14 september 2020

02u41

Bron: Belga 0 US Open Dominic Thiem (ATP 3) heeft zondag de US Open op zijn naam geschreven. De 27-jarige Oostenrijker versloeg in de finale op Flushing Meadows de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) na 4 uur en 5 minuten tennis in vijf sets: 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6).

Het was voor Thiem zijn vierde grandslamfinale. Hij was al twee keer verliezend finalist op Roland Garros (in 2018 en 2019, telkens tegen Rafael Nadal). Begin dit seizoen verloor hij ook de eindstrijd van de Australian Open tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 1).

Voor de 23-jarige Zverev was het zijn eerste grandslamfinale. Eerder dit seizoen speelde hij op de Australian Open zijn eerste halve finale. Toen verloor hij in vier sets van Thiem.



Het was het tiende onderlinge duel tussen beide tennissers. Dankzij zijn overwinning leidt Thiem nu met 8-2. Hij won de vier laatste confrontaties.

Vorig jaar ging de titel op de US Open naar Rafael Nadal, die Daniil Medvedev versloeg in de finale. De Spanjaard zegde dit jaar af vanwege de coronapandemie. Hij is er binnenkort wel bij op Roland Garros, waar hij op een dertiende titel mikt.