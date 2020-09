Oostenrijker Dominic Thiem schrijft geschiedenis met eerste grandslamtitel op US Open kv/YP

14 september 2020

02u41

Bron: Belga/ANP 3 US Open Dominic Thiem (ATP 3) heeft zondag de US Open op zijn naam geschreven. De 27-jarige Oostenrijker versloeg in de finale op Flushing Meadows de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) na 4 uur en 5 minuten tennis in vijf sets: 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6). Thiem is meteen ook de eerste speler die na 1990 geboren werd, die een grandslamtoernooi wint.



“Ik had gehoopt dat we beiden konden winnen. Je gaat het zeker maken en je ouders en familie trots maken”, richtte de 27-jarige Thiem zich na de zenuwslopende finale richting zijn vier jaar jongere vriend. “We kennen elkaar sinds 2014 en er is een goede vriendschap ontstaan. Sinds 2016 hebben we ook een mooie rivaliteit.”

Ik had graag gezien dat je wat meer ballen had gemist en ik niet de runner-up speech zou doen Zverev tegen Thiem na de finale

Zverev hoorde het in tranen aan. Kort daarvoor had hij het woord genomen, maar bij zijn speech was hij de emoties niet de baas. “Ik weet niet waar ik moet beginnen”, zei de Duitser na de finale met een zeer vermakelijke apotheose. “Allereerst wil ik Dominic feliciteren. Ik had graag gezien dat je wat meer ballen had gemist en ik niet de runner-up speech zou doen. Ik hoop dat ik ooit de beker mee naar huis kan nemen.”

Beiden richtten zich ook nadrukkelijk tot de organisatie, aangezien het lange tijd onzeker was of het toernooi wel doorgang zou vinden. “Totdat ik hier aankwam kon ik niet geloven dat dit toernooi door zou gaan”, bekende Thiem. “Het was niet makkelijk voor jullie. Hopelijk hebben we in 2021 weer volle banen. Dat is de wens van iedereen.”

8-2

Het was voor Thiem zijn vierde grandslamfinale. Hij was al twee keer verliezend finalist op Roland Garros (in 2018 en 2019, telkens tegen Rafael Nadal). Begin dit seizoen verloor hij ook de eindstrijd van de Australian Open tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 1). Voor de 23-jarige Zverev was het dan weer zijn eerste grandslamfinale. Eerder dit seizoen speelde hij op de Australian Open zijn eerste halve finale. Toen verloor hij in vier sets van... Dominic Thiem.

Het was het tiende onderlinge duel tussen beide tennissers. Dankzij zijn overwinning leidt Thiem nu met 8-2. Hij won de vier laatste confrontaties.

Vorig jaar ging de titel op de US Open naar Rafael Nadal, die Daniil Medvedev versloeg in de finale. De Spanjaard zegde dit jaar af vanwege de coronapandemie. Hij is er binnenkort wel bij op Roland Garros, waar hij op een dertiende titel mikt.

Geschiedenis geschreven

Dominic Thiem schreef ook geschiedenis. De 27-jarige Oostenrijker is de eerste mannelijke winnaar van een grandslamtoernooi die na 1990 is geboren. Bij de absentie van Nadal en Federer en de diskwalificatie van Djokovic greep hij dus vol zijn kans. Hij is de eerste winnaar buiten de ‘Big Three’ sinds 2016, toen Stan Wawrinka de US Open wist te winnen. Djokovic werd in de vierde ronde gediskwalificeerd omdat hij een lijnrechter had geraakt met een uit frustratie weggeslagen bal.

De afgelopen jaren maakten Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer de dienst uit in het internationale tennis. De nieuwe generatie tennissers kwam er op de grote toernooien niet aan te pas. De dertigers domineerden.

Thiem is de eerste winnaar van een grandslamtoernooi die jonger is dan 30 jaar sinds Wimbledon 2016, waar de destijds 29-jarige Andy Murray zegevierde.

Nooit eerder won een Oostenrijker de US Open. In 1995 won Thomas Muster Roland Garros, maar de gravelspecialist kwam op de US Open nooit voorbij de kwartfinales.