Ook Japanner Nishikori geeft forfait voor US Open Redactie

26 augustus 2020

21u51

Bron: Belga 0 US Open Kei Nishikori (ATP-31) neemt volgende week niet deel aan het US Open in New York (31 augustus - 13 september). De finalist van het Amerikaanse grandslamtoernooi voelt zich fysiek niet klaar om vijfsetters af te werken, zo verklaarde Nishikori. De Japanner testte midden augustus nog positief op het coronavirus, maar kondigde nu een negatieve test aan.

Door de positieve coronatest eerder deze maand moest Nishikori in quarantaine en gaf hij forfait voor het ATP-toernooi van Cincinnati. "Ik ben blij een negatieve test aan te kondigen", aldus de dertigjarige Japanner woensdag. "Ik ga nu op een rustig tempo de trainingen hernemen. Ondanks het goede nieuws heb ik samen met mijn entourage beslist te passen voor het US Open. Na zo'n lange pauze zou het onverstandig zijn mijn comeback te maken in een toernooi met vijfsetters."

Nishikori doet het vaak goed op Flushing Meadows. Na zijn nederlaag in de finale tegen de Kroaat Marin Cilic in 2014, bereikte hij ook in 2016 en 2018 de halve finales. De Japanner mikt voor zijn rentree op het gravelseizoen.