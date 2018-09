Ook in partij tegen Kim Clijsters ging Serena al een keertje zwaar door het lint: "Als ik kon, ramde ik de bal in je keel" YP

09 september 2018

11u58

Bron: Washington Post, Sudinfo 5 US Open Serena Williams verloor afgelopen nacht de finale van de US Open tegen de Japanse Naomi Osaka (6-2, 6-4) maar na afloop ging het vooral over haar tirade tegenover de ref. En toch was de Amerikaanse niet aan haar proefstuk toe.

Een eerste incident brengt ons terug naar 2009, toen Serena onze eigenste Kim Clijsters partij gaf in de halve finale van de US Open. Haar eerste opslag ging de mist in, waarna ze bij haar tweede poging een voetfout maakte. Dat het op dat moment 6-4 en 6-5 stond en onze landgenote zo op matchbal kwam, hielp er natuurlijk niet bij. Volgens Amerikaanse media ging ze haar boekje daarbij vér te buiten. "Als ik kon, ramde ik de bal in je keel en maakte ik je af", zou het geklonken hebben.

Twee jaar later, in 2011, was het weer prijs. Deze keer was het in de finale op Flushing Meadows, tegen Samantha Stosur. Toen de Australische op het punt stond door de opslag van haar rivale te gaan, schreeuwde de jongere zus van Venus 'come on'. Niet conform de regels, gezien de bal nog in het spel was, waarna ze prompt werd berispt door scheidsrechter Eva Asderaki. "Je bent een hater, en gewoon lelijk vanbinnen", liet Williams zich ontvallen tegenover de spelleidster.