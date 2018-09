Onze tenniswatcher Filip Dewulf over de uitbarsting van Serena Williams: "Ze is een grote kampioene, maar een klein kreng als ze haar zin niet krijgt" Filip Dewulf

10 september 2018

07u56 0

We kennen Carlos Ramos, hij is één van de betere arbiters op de tour. Fair, begripvol, discreet. Alles wat Serena Williams zaterdagnacht niet was. De Amerikaanse is een grote kampioene, maar een klein kreng als ze haar zin niet krijgt. Herinner u haar halve finale op de US Open negen jaar geleden.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN