Onze tennisexpert Filip Dewulf over Djokovic: “Diskwalificatie is logische beslissing”

US Open

Novak Djokovic beroert de gemoederen nadat hij gediskwalificeerd werd op de US Open. “Een terechte beslissing”, vindt onze tennisexpert Filip Dewulf. “Hij sloeg de bal redelijk hard richting achterwand en raakte daarbij een lijnrechter. Heel ongelukkig, maar het is wel gebeurd. Het is begrijpelijk dat het reglement hier gevolgd werd.”