Exclusief voor abonnees Onze tennisexpert Dewulf ziet een kwalijk patroon bij Serena, maar zoekt ook naar superlatieven voor dé ster in wording Filip Dewulf

08 september 2019

10u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 US Open Drie keer eerder had Serena Williams de kans om haar legendarische 24ste grandslamtitel te winnen. Drie keer eerder liep het faliekant mis. Nu ook weer in haar New York. Redelijk genadeloos met 6-3, 7-5 aan de kant gezet door een Canadese tiener. Bianca Andreescu is dé toekomst, Serena het verleden?

Er waren telkens verzachtende omstandigheden. In de finale van Wimbledon vorig jaar werd ze verrast door de ongemeen stabiele Angelique Kerber en was het nog te snel na haar zwangerschap. Daarop volgde het psychodrama van de eindstrijd op de U.S.Open tegen Naomi Osaka en haar gevecht met arbiter Carlos Ramos. Enkele maanden terug speelde Simona Halep in de finale van Wimbledon dé beste match van haar leven. Maar nu, in haar toernooi, voor haar publiek, op haar beste niveau en met revanchegevoelens voor de U.S.Open 2018 ging ze toch wel de maat nemen van de negentienjarige Bianca Andreescu? Niet dus.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis