Onder meer dankzij dit fenomenale punt rekent Nadal vlot af met Cilic - Ook Monfils in ijltempo ronde verder YP

03 september 2019

06u25

Bron: ANP/Belga 0 US Open Rafael Nadal heeft tamelijk eenvoudig de Kroaat Marin Cilic verslagen in de vierde ronde van de US Open in New York. Alleen in de tweede set kon Cilic Nadal serieus partij geven. Daarna had de nummer 23 van de wereld weinig in te brengen tegen de nummer 2. Nadal won in vier sets 6-3, 3-6, 6-1 en 6-2.

Rafa Nadal are you kidding me....#USOpen pic.twitter.com/F6ob6U3jDB Eric Hubbs(@ BarstoolHubbs) link

In de laatste game sloeg de Spanjaard nog een fenomenaal punt. Een messcherpe volley van Cilic naar de linkerkant van de baan beantwoordde Nadal met een bal die met een curve om de netpaal ruim in het achterveld plofte. “Het is makkelijk te beschrijven, maar erg moeilijk om te doen”, aldus Nadal over dat schitterende punt. “Ik weet het niet, ik denk dat ik de bal goed volg na een goeie volley van hem. Ik liep naar de bal toe en op het laatste moment zag ik een gaatje waar de bal wel in kon. Ik moest het wel op die manier proberen, het was de enige manier om het punt nog te winnen. Ik raakte de bal heel goed, soms heb je wat geluk nodig”, besloot de Spanjaard, die luid werd aangemoedigd door golfkampioen Tiger Woods.

Gael Monfils in ijltempo naar kwartfinales

Ook Gael Monfils (ATP-13) heeft zich in een mum van tijd geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. In 1 uur en 26 minuten maakte de zondag 33 jaar geworden Fransman met 6-1, 6-2 en 6-2 korte metten met de Spanjaard Pablo Andujar (ATP-70).

Om een plaats bij de laatste vier neemt Monfils het op tegen Matteo Berrettini (ATP-25). Die 23-jarige Italiaan schakelde de Rus Andrey Rublev (ATP-43) in 2 uur en 11 minuten met 6-1, 6-4 en 7-6 (8/6) uit. Het is de vierde keer dat Monfils in Flushing Meadows de kwartfinales bereikt. In 2016 schopte hij het ook nog tot de halve finales.